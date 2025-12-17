ETV Bharat / state

केदारघाटी में भालू का आतंक, ग्रामीण पर किया हमला, वन विभाग अलर्ट

उत्तराखंड की केदारघाटी फिर से भालू का आतंक देखने को मिला है. भालू ने ग्रामीण पर हमला किया है.

भालू का आतंक (ETV Bharat)
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले से भालुओं के हमले के दो अलग-अलग मामले सामने आए है. रुद्रप्रयाग में जहां भालू ने ग्रामीण पर हमला किया तो वहीं टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक के चलड़ गांव में भी बकरी चरान करने वाले एक युवक को भालुओं ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से श्रीदेव सुमन उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर में भर्ती कराया है.

केदारघाटी के ग्राम न्यालसू में बुधवार देर शाम भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया. बुधवार को करीब साढ़े तीन बजे सांय न्यालसू रामपुर के साढा तोक में मंगल सिंह (उम्र 55 वर्ष) पुत्र बच्चन सिंह गौशाला के समीप खेतों में गए हुए थे, जिन पर एकाएक भालू ने हमला कर दिया. हमले में सिर व जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं.

वहीं शोर सुन आसपास के ग्रामीण पहुंचे, जिन्हें देख भालू भाग गया. ग्रामीणों द्वारा गंभीर घायल को त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए फाटा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. फाटा में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर घायल को बेस अस्पताल श्रीनगर के लिए रेफर किया. घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है.

स्थानीय लोगों ने वन विभाग एवं प्रदेश सरकार पर बढ़ते भालू के आतंक को लेकर उचित कार्रवाई न करने की बात कही. इस दौरान पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य खुशहाल सिंह रावत ने कहा कि केदारघाटी में भालूओं का आतंक चरम पर है. पहले भालू मवेशियों पर हमला कर रहे थे, लेकिन बीते दिन तरसाली के बाद न्यालसू में बुजुर्ग पर भालू ने हमला किया है. उन्होंने वन विभाग से भालूओं को पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है.

बता दें कि बीते दिन ही केदारघाटी के तरसाली गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर गंभीर घायल किया था. महिला का इलाज भी बेस अस्पताल में चल रहा है. आये दिन केदारघाटी में भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण भय के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर हैं. सामाजिक कार्यकर्ता नितिन जमलोकी ने कहा कि केदारघाटी क्षेत्र में भालू का आतंक बना हुआ है. वन्यजीव ग्रामीण इलाकों में आकर ग्रामीण जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं. बीते दो दिनों में अब तक दो घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में वन विभाग को समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत है. अन्यथा ग्रामीण जनता का आक्रोश वन विभाग पर कभी भी फूट सकता है.

जिला प्रशासन मुस्तैद: रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने बताया कि वन्यजीवों से ग्रामीण जनता को बचाने को लेकर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. वन विभाग की ओर से लगातार संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की जा रही है. भालू के हमले लगातार बढ़ रही है, जिस कारण ग्रामीण जनता को भय के माहौल में जीवन यापन करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

BEAR TERROR KEDARNATH VALLEY
KEDARNATH VALLEY RUDRAPRAYAG
भालू का हमला केदारघाटी
रुद्रप्रयाग लेटेस्ट न्यूज
BEAR ATTACKED VILLAGER

