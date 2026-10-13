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चमोली में भालू का आतंक, एक ही परिवार के चार लोगों पर किया हमला, गंभीर घायल

भालू के हमले से घायल हुए लोग ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: जोशीमठ पहाड़ी क्षेत्रों में भालू के हमलों की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सीमांत नगर जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में बीती देर रात करीब तीन बजे भालू ने एक ही परिवार के चार लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. हमले के दौरान भालू ने एक गाय को भी निशाना बनाया. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

ठंड की वापसी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भालुओं की सक्रियता बढ़ने से आबादी वाले इलाकों में खतरा बढ़ने लगा है. जंगलों से निकलकर भोजन की तलाश में आवासीय क्षेत्रों की ओर पहुंच रहे वन्यजीव स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं. जोशीमठ में हुई इस घटना के बाद सिंहधार वार्ड सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. लोग अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.