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जंगल की गुफा में तप कर रहे साधु पर भालू ने किया हमला, घटना में गई संत की जान

संत पिछले 18 सालों से गुफा में रहते थे. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

BEAR ATTACKED MONK
संत की गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 7:19 PM IST

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एमसीबी: जनकपुर थाना इलाके के बाघमाड़ा के घने जंगलों से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. सालों से एकांत गुफा में साधना कर रहे संत लोकराम बंजारे की बीती रात भालू के हमले में दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और शोक का माहौल व्याप्त है.

भालू के हमले में संत की मौत

स्थानीय लोगों के अनुसार, जनकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रेद स्थित बाघमाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में एक गुफा में संत लोकराम बंजारे पिछले लगभग 18 वर्षों से तपस्या कर रहे थे. वे मूलतः जिला बलौदाबाजार के ग्राम भिलाईगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2009 से इस घने वन क्षेत्र में रहकर साधना में लीन थे.

संत की गई जान (ETV Bharat)

हम लोग पहले भी भालू को इस इलाके में देखते थे, लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। अब बहुत डर लग रहा है, जंगल की तरफ जाना भी मुश्किल हो गया है: गोरेलाल, स्थानीय निवासी

गुफा में रहते थे संत

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, संत का जीवन पूरी तरह एकांत में बीतता था और वे शायद ही कभी गांव की ओर रुख करते थे. बताया जा रहा है कि बीती रात भीषण गर्मी के चलते एक भालू ठंडक और पानी की तलाश में उसी गुफा के भीतर पहुंच गया, जहां संत मौजूद थे. गुफा के अंदर पहुंचते ही भालू ने उनपर ने उन पर हमला कर दिया. हमला इतना घातक था कि संत को संभलने या बचाव करने का कोई मौका नहीं मिला. संत की हमले में मौके पर ही मौत हो गई.

जनकपुर थाना पुलिस ने दर्ज किया मर्ग

सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना तत्काल जनकपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

बाघमाड़ा क्षेत्र में भालू की मौजूदगी

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बाघमाड़ा क्षेत्र में पहले भी भालुओं की मौजूदगी देखी गई है, लेकिन इस तरह की घातक घटना पहली बार सामने आई है. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग जंगल की ओर जाने से कतरा रहे हैं. बताया जाता है कि जनकपुर के पास स्थित चांग देवी मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की कठिन और पथरीली यात्रा के बाद बाघमाड़ा गुफा तक पहुंचा जा सकता है. यह इलाका घने जंगलों और वन्यजीवों की सक्रियता के लिए जाना जाता है.

गर्मी के चलते जंगली जीव हुए बेचैन

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी के मौसम में पानी और ठंडक की तलाश में जंगली जानवर गुफाओं, नालों और छायादार स्थानों की ओर रुख करते हैं. ऐसे में मानव और वन्यजीवों के बीच आमना-सामना होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं.

घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्रों में अकेले न जाएं और विशेष सतर्कता बरतें. किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करने की सलाह दी गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त, वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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