भालू ने ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों को किया लहूलुहान, गुस्साए ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस घेरा, DFO को हटाने की मांग
टिहरी गढ़वाल के थौलधार ब्लॉक में भालू ने ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 2, 2026 at 8:20 PM IST
टिहरी गढ़वाल: थौलधार ब्लॉक में भालू ने 3 लोगों पर हमला कर दिया. जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उधर, लोगों ने डीएफओ को हटाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व इसी जगह पर एक महिला पर भी भालू ने हमला किया था.
दरअसल, गुरुवार को चंबा-धरासू मोटर मार्ग पर सुल्याधार के पास थापली तोक पर भालू ने ग्राम प्रधान बेरगणी युद्धवीर सिंह रावत, फॉरेस्टर अजयपाल पंवार, विनोद सिंह रावत पर हमला कर दिया. ये तीनों अन्य ग्रामीणों के साथ भालू की गतिविधियों देखने के लिए पहुंचे थे. लेकिन वहां पहले से मौजूद भालू ने तीनों पर हमला कर दिया. हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.
इस दौरान वन विभाग की कार्यशैली से नाराज ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंच गए और डीएफओ के खिलाफ नारेबाजी कर तत्काल डीएफओ को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों का कहना है कि, वन विभाग के डीएफओ को भालू के खतरे की जानकारी दे गई थी. लेकिन उन्होंने बिना हथियारों के केवल लाठी डंडों के सहारे विभाग के कुछ कर्मचारियों को मौके पर भेजा. उन्होंने कहा कि आज जो घटना हुई, उसके लिए डीएफओ जिम्मेदार है.
वहीं घायल ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह रावत ने कहा कि, भालू की गतिविधियों की सूचना देने के दौरान डीएफओ ने बीच में ही फोन काट दिया. जब तक डीएफओ को नहीं हटाया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा.
पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै ने कहा कि, ये उनके ननिहाल की घटना है. ग्रामीणों ने फोन कर भालू की सूचना दी. जिस पर उन्होंने डीएफओ को फोन किया. लेकिन डीएफओ का गैर जिम्मेदार रवैया था. इस हमले में 3 लोग घायल हुए और ग्रामीणों की मांग है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल मुख्यालय से हटाया जाए.
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