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भालू से भिड़ गया बड़ा भाई, छोटे की जान बचाने के लिए दाव पर लगा दी अपनी जिंदगी

एनजीओ के कुछ लोग बच्चों को लेकर जंगल में गए थे, तभी भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.

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भालू से भिड़ा बड़ा भाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 8:43 PM IST

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कोरबा: लेमरू क्षेत्र के छातीबहार गांव में आज भालू का हमला हो गया. भालू के हमले में 2 बच्चे गंभीर रुप से जख्मी हो गए. बताया जा रहा है कि एक स्वंय सेवी संस्था से जुड़े कुछ लोग बच्चों को ऐतिहासिक शैलचित्र और प्राकृतिक गुफा देखने के लिए अपने साथ जंगल ले गए थे. तभी भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया. भालू के हमले में गंभीर रुप से जख्मी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोप है कि जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वो भालू के हमले के बाद मौके से बच्चों को छोड़कर भाग निकले.

बाद में ग्रामीणों की मदद से बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रायपुर रेफर कर दिया गया.

भालू से भिड़ा बड़ा भाई (ETV Bharat)


​कपड़े बांटने गांव गए थे लोग

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोरबा शहर से कुछ लोग (एनजीओ के सदस्य/युवक) छातीबहार गांव पहुंचे थे. खबर है कि वह ग्रामीणों के लिए कपड़े सहित अन्य सामग्री भी अपने साथ ले गए थे, जिन्हें ग्रामीणों के बीच बांटा गया. बाद में एनजीओ के सदस्य बच्चों को अपने साथ जंगल की ओर लेकर गए और उनसे कहा कि वो उनको जंगल में बने शैलचित्र और पहाड़ सहित प्राकृतिक स्थल दिखाएं. बच्चे उनको वो प्राकृतिक स्थल दिखाने के लिए लेकर गए. तभी भालू ने उनपर हमला कर दिया. भालू के हमले में 8 साल का मुकेश कोरवा और 13 साल का सोनू कोरवा बुरी तरह से जख्मी हो गए.

छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई भालू से भिड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि भालू ने सबसे पहले 8 साल के मुकेश पर हमला किया. छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई सोनू भालू से भिड़ गया. इस संघर्ष में दोनों भाई बुरी तरह से जख्मी हो गए. बड़े भाई सोनू की हालत फिलहाल स्थिर है जबकि छोटे भाई मुकेश कोरवा की हालत गंभीर बनी हुई है. भालू ने जब बच्चों पर हमला किया तब और भी लोग वहां पर मौजूद थे लेकिन वो बच्चों को बचाने के बजाए मौके से भाग खड़े हुए. बाद में एनजीओ के सदस्यों के साथ गांव वालों की बहस भी इस बात को लेकर हुई.

भालू के हमले में जख्मी हुए बच्चे को अभी लाया गया है. सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर ने बच्चे को अटेंड किया है. देखने के बाद बच्चे को हायर सेंटर ले जाने को कहा गया है. सर में अंदरुनी चोट होने की शंका जाहिर की गई है. फिलहाल बच्चे की स्थिति स्थिर है. लेकिन चोट सिर में लगी है तो चिंता की बात है. जख्मी मरीज का नाम मुकेश कोरवा है: डॉ रविकांत राठौर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल



​वन विभाग को एनजीओ की तलाश

​घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है. वन विभाग एसडीओ सूर्यकांत सोनी ने कहा, ''टीमें और अधिकारी मामले की सघन जांच कर रहे हैं. साथ ही, उन एनजीओ के सदस्यों की तलाश की जा रही है, जो बिना किसी स्थानीय अनुमति या सुरक्षा के बच्चों को घने जंगल के भीतर लेकर गए थे. जानकारी के अनुसार वो संकट के समय बच्चों को छोड़कर भागे हैं.''

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Last Updated : September 21, 2026 at 8:43 PM IST

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