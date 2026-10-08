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बूंदी: बच्चों के साथ घूम रही मादा भालू ने किसान पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल

उप वन सरंक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में गुरुवार शाम को जंगल से मवेशी लेकर गांव लौट रहे एक किसान पर मादा भालू ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों ने किसी तरह किसान को भालू के चंगुल से बचाया और तत्काल खटखड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल किसान व उसके परिजनों से घटना की जानकारी ली. यह घटना जैतपुर रेंज के भीमगंज गांव के जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है.

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एसीएफ हरि सिंह हाड़ा ने बताया कि भीमगंज निवासी किसान जोधराज मीणा गुरुवार शाम अपने मवेशियों को लेकर जंगल से गांव की ओर लौट रहा था. इसी दौरान अचानक उसका सामना एक मादा भालू से हो गया. किसान कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मादा भालू ने उस पर हमला कर दिया. हमले के कारण किसान जमीन पर गिर गया और भालू ने उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह जख्मी कर दिया.