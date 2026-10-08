बूंदी: बच्चों के साथ घूम रही मादा भालू ने किसान पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल
मवेशी लेकर लौट रहे किसान जोधराज मीणा पर मादा भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
Published : October 8, 2026 at 8:46 PM IST
बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में गुरुवार शाम को जंगल से मवेशी लेकर गांव लौट रहे एक किसान पर मादा भालू ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों ने किसी तरह किसान को भालू के चंगुल से बचाया और तत्काल खटखड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल किसान व उसके परिजनों से घटना की जानकारी ली. यह घटना जैतपुर रेंज के भीमगंज गांव के जंगल क्षेत्र की बताई जा रही है.
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एसीएफ हरि सिंह हाड़ा ने बताया कि भीमगंज निवासी किसान जोधराज मीणा गुरुवार शाम अपने मवेशियों को लेकर जंगल से गांव की ओर लौट रहा था. इसी दौरान अचानक उसका सामना एक मादा भालू से हो गया. किसान कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मादा भालू ने उस पर हमला कर दिया. हमले के कारण किसान जमीन पर गिर गया और भालू ने उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह जख्मी कर दिया.
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बच्चों के साथ थी मादा भालू: घायल किसान जोधराज मीणा ने बताया कि जिस समय मादा भालू ने उस पर हमला किया, उस समय उसके साथ उसके छोटे बच्चे भी थे. आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के आसपास खतरा महसूस होने के कारण ही मादा भालू आक्रामक हो गई. अचानक हुए इस हमले से किसान को संभलने तक का मौका नहीं मिला. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह उसे भालू से छुड़ाया. यदि समय रहते ग्रामीण वहां नहीं पहुंचते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. हमले के बाद ग्रामीण घायल किसान को जंगल से बाहर निकाल कर तत्काल खटखड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में किसान का उपचार जारी है.
घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे अधिकारी: किसान पर भालू के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एसीएफ हरि सिंह हाड़ा, जैतपुर रेंजर मुकेश मीणा और बूंदी रेंजर सुमित कनोजिया तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायल किसान से घटना की जानकारी ली और चिकित्सकों से उसके स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की. एसीएफ हरि सिंह हाड़ा ने पुष्टि की कि जैतपुर रेंज के भीमगंज गांव निवासी किसान जोधराज मीणा पर मवेशी लेकर लौटते समय मादा भालू ने हमला किया है, जिसके साथ उसके बच्चे भी थे. इस हमले में किसान के सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं.
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कांग्रेस नेता भी पहुंचे अस्पताल: घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा और पीसीसी सदस्य चमेश शर्मा सहित अन्य नेता भी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने चिकित्सकों से घायल किसान के उपचार और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने घटना की जानकारी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी. साथ ही उन्होंने घायल किसान को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.