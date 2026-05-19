ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व में भालू ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, चिकित्सकों ने 200 टांके लगाकर बचाई जान

भालू के हमले में बुजुर्ग का चेहरा पूरी तरह जख्मी हो गया था. गाल की हड्डी टूट गई थी.

Bundi District Hospital
बूंदी जिला अस्पताल (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 7:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डाबेटा गांव में भालू के हमले से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताते हुए नाराजगी जताई है. घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में बूंदी जिला अस्पताल लाया गया, जहां करीब तीन घंटे तक चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई. फिलहाल घायल का उपचार जारी है.

रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने घटना की पुष्टि की. बूंदी जिला अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ आशीष व्यास ने बताया कि डाबेटा निवासी 60 वर्षीय हरलाल गुर्जर पुत्र खुमान गुर्जर अपने बाड़े के पास मौजूद थे. जहां अचानक एक भालू गांव की ओर आ गया और हरलाल पर हमला कर दिया. भालू ने उनके चेहरे और शरीर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. शोर सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने तत्काल घायल को बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टर ने बताया कैसे बचाई बुजुर्ग की जान (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: रणथंभौर में भालू के हमले में ग्रामीण बुरी तरह जख्मी, जयपुर रेफर

गाल की हड्डी टूटी, चेहरे पर 200 टांके: चिकित्सक ने बताया कि घायल की हालत बेहद गंभीर थी. भालू के हमले में उसका चेहरा पूरी तरह जख्मी हो गया था. गाल की हड्डी टूट गई थी और आंख के आसपास भी गंभीर चोटें आई थीं. अस्पताल पहुंचते ही घायल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. करीब तीन घंटे चली सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने घायल के चेहरे पर लगभग 200 टांके लगाए. अत्यधिक खून बहने के कारण मरीज को दो यूनिट ब्लड भी चढ़ाना पड़ा. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, हालांकि अभी उसे निगरानी में रखा गया है.

पढ़ें: सिरोही: आबूरोड सदर थाने में घुसा भालू, मंदिर से प्रसाद खाकर लौटा जंगल

ग्रामीणों ने लगाया वन विभाग पर आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पास वन विभाग की दीवार लंबे समय से टूटी हुई है, जिसकी वजह से जंगली जानवर गांव में प्रवेश कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समय रहते दीवार की मरम्मत नहीं करवाई गई. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि वन विभाग समय पर टूटी दीवार का निर्माण करवा देता, तो यह हादसा नहीं होता. मामले में रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि घटना गम्भीर है. पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. बूंदी रेंजर को मौके के लिए भेजा गया है.

पढ़ें: सिरोही में भालू ने तीन लोगों पर किया अटैक, पिता-पुत्र लहूलुहान, इलाके में दहशत का माहौल

डीएफओ बूंदी आलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि मामला जानकारी में आया है. एसीएफ नवीन नारायणी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. जो भी नियमानुसार मुआवजा होगा, पीड़ित को दिया जाएगा. फिलहाल अस्पताल में उसकी हालत ठीक बताई जा रही है. मैं ग्रामीणों से अपील करता हूं कि जंगल में बेवजह नहीं जाएं, अगर वहां जाना ही पड़े, तो एक से अधिक संख्या में जाएं. वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के आसपास भालू और अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं. इसके बावजूद वन विभाग ने सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए. अब इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है. लोग सुबह और शाम खेतों तथा जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं.

TAGGED:

BEAR ATTACK IN BUNDI
200 STITCHES ON OLD MAN
OLD MAN BADLY INJURED IN ATTACK
रामगढ़ टाइगर रिजर्व
BEAR DEADLY ATTACK ON OLD MAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.