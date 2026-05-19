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टाइगर रिजर्व में भालू ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, चिकित्सकों ने 200 टांके लगाकर बचाई जान

रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने घटना की पुष्टि की. बूंदी जिला अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ आशीष व्यास ने बताया कि डाबेटा निवासी 60 वर्षीय हरलाल गुर्जर पुत्र खुमान गुर्जर अपने बाड़े के पास मौजूद थे. जहां अचानक एक भालू गांव की ओर आ गया और हरलाल पर हमला कर दिया. भालू ने उनके चेहरे और शरीर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. शोर सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने तत्काल घायल को बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया.

बूंदी: जिले के दबलाना थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डाबेटा गांव में भालू के हमले से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार बताते हुए नाराजगी जताई है. घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में बूंदी जिला अस्पताल लाया गया, जहां करीब तीन घंटे तक चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई. फिलहाल घायल का उपचार जारी है.

गाल की हड्डी टूटी, चेहरे पर 200 टांके: चिकित्सक ने बताया कि घायल की हालत बेहद गंभीर थी. भालू के हमले में उसका चेहरा पूरी तरह जख्मी हो गया था. गाल की हड्डी टूट गई थी और आंख के आसपास भी गंभीर चोटें आई थीं. अस्पताल पहुंचते ही घायल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. करीब तीन घंटे चली सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की टीम ने घायल के चेहरे पर लगभग 200 टांके लगाए. अत्यधिक खून बहने के कारण मरीज को दो यूनिट ब्लड भी चढ़ाना पड़ा. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, हालांकि अभी उसे निगरानी में रखा गया है.

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ग्रामीणों ने लगाया वन विभाग पर आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पास वन विभाग की दीवार लंबे समय से टूटी हुई है, जिसकी वजह से जंगली जानवर गांव में प्रवेश कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समय रहते दीवार की मरम्मत नहीं करवाई गई. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि वन विभाग समय पर टूटी दीवार का निर्माण करवा देता, तो यह हादसा नहीं होता. मामले में रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि घटना गम्भीर है. पूरी जानकारी जुटाई जा रही है. बूंदी रेंजर को मौके के लिए भेजा गया है.

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डीएफओ बूंदी आलोक नाथ गुप्ता ने बताया कि मामला जानकारी में आया है. एसीएफ नवीन नारायणी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. जो भी नियमानुसार मुआवजा होगा, पीड़ित को दिया जाएगा. फिलहाल अस्पताल में उसकी हालत ठीक बताई जा रही है. मैं ग्रामीणों से अपील करता हूं कि जंगल में बेवजह नहीं जाएं, अगर वहां जाना ही पड़े, तो एक से अधिक संख्या में जाएं. वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के आसपास भालू और अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं. इसके बावजूद वन विभाग ने सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए. अब इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है. लोग सुबह और शाम खेतों तथा जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं.