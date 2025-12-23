डरा रहे पहाड़ी इलाकों में भालुओं के हमले, स्कूलों बच्चों को बना रहे निशाना, जानिए क्या कर रही सरकार

ETV Bharat / state

वन विभाग संवेदनशील इलाकों में बुश कटर और सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था कर रहा है. अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है.

उत्तराखंड में भालू के हमले (फोटो सोर्स: @SubodhUniyal1)
Published : December 23, 2025 at 4:59 PM IST

Published : December 23, 2025 at 4:59 PM IST

6 Min Read
किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों ने गढ़वाल और कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में दहशत पैदा की हुई है. लंबे समय से इन हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हुई है. जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं. हालात ये है कि अब स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चे भी डर रहे हैं. आये दिन स्कूलों से बच्चों पर जंगली जानवरों के हमलों की खबरें आ रही हैं.

भालू सबसे अधिक आक्रामक: गढ़वाल में सबसे अधिक भालू के हमले देखे जा रहे हैं. 22 दिसंबर को चमोली जिले के एक में छात्र को भालू उठाकर ले गया. यह कोई पहला मामला नहीं है. आंगन में खेल रहे बच्चे, खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला, घर को लौट रहे पुरुषों पर अक्सर जंगली जानवर रोजाना हमले कर रहे हैं. रुद्रप्रयाग जिले में 3 महीने के भीतर 20 लोगों पर भालू हमला कर चुका है. आलम ये है कि अब भालुओं के हमले को देखते हुए वन विभाग स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट कर रहा है.

उत्तराखंड में भालुओं का खौफ (ETV Bharat)
  1. चमोली में ही भालू एक व्यक्ति को अपना निवाला बन चुका है. कई लोगों को घायल भी कर चुका है. बदरीनाथ वन प्रभाग में भी दो लोगों को भालू जान से मर चुका है. 14 लोग इसके हमले में घायल हुए हैं.
  2. पिछले दो दिनों में चमोली में भालू स्कूली बच्चों पर तीन हमले कर चुका है. 20 दिसंबर को पोखरी विकासखंड में दो भालू जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में घुसकर एक बच्चे को घसीटकर झाड़ियों में ले गए थे. बच्चों और शिक्षकों ने हिम्मत कर छात्र को भालू से चंगुल से छुड़ाया.
  3. चमोली पोखरी विकासखंड के इसी स्कूल के बच्चों पर भालू ने 22 दिसंबर को भी हमला किया. छुट्टी के बाद घर लौट से जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर के छात्र देवेश और पंकेश पर झाड़ियों में छिपे बैठे भालू ने हमला किया. छात्र पंकेश ने बहादुरी दिखाते हुए भालू पर पत्थर बरसाते हुए साथी देवेश को भालू के पंजे से मुक्त कराया.
  4. तीसरे दिन 23 दिसंबर को चमोली के गोपेश्वर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की दो छात्राओं पर भालू ने हमला कर दिया. एक छात्रा राधिका रावत बच गई, जबकि दूसरी छात्रा भागते समय गिरकर बेहोश हो गई और घायल हुई. दोनों छात्राओं की हालत ठीक है.
  5. भालुओं के हमले की घटना उत्तरकाशी में भी बेहद अधिक है. यहां 15 लोगों पर अब तक भालू हमला कर चुका है. दो लोगों की मौत यहां भालू के हमले से हुई है.
  6. पौड़ी जिले में भालू के हमले की 12 घटनाएं सामने आई हैं. यहां हैरानी की बात यह है कि इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी भालू अपना निवाला बन रहा है. एक व्यक्ति की मौत के साथ-साथ 50 जानवरों को भालू अब तक मौत के घाट उतार चुका है.

क्या बोले मंत्री जी: जिन इलाकों में भालू, गुलदार जैसे जानवरों की आमद देखी जा रही है उन जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है. यह परिवर्तन बेहद मामूली है. जैसे 9:15 पर खुलने वाले स्कूल अब 10:00 बजे खुल रहे हैं. 3:30 बजे बंद होने वाले स्कूल अब 3:00 बजे बंद हो रहे हैं.

चमोली जिले में बढ़े हमले (ETV Bharat)

उत्तराखंड वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा वह लगातार जनपदों के वन विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं. संवेदनशील इलाकों में बुश कटर और सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की है. इसके साथ ही जिस क्षेत्र में इस तरह के हमले हो रहे हैं वहां की जिम्मेदारी अधिकारियों को लेनी पड़ेगी. हम लगातार इस और भी प्रयास कर रहे हैं कि फूड वेस्ट के निस्तारण के लिए सही से व्यवस्था हो सके. भालू खाने-पीने की गंध की वजह से भी आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैंं. इसके साथ ही हमने निर्देश दिए हैं कि स्कूल सरकारी संस्थान आंगनबाड़ी जैसे आसपास के इलाकों में जो झाड़ियां खड़ी हैं उनको भी काटा जाए.

क्या बोले पूर्व निदेशक: पूर्व राजाजी पार्क के निदेशक सनातन सोनकर इस गंभीर समस्या को लेकर कहते हैं कि यह कोई नया मामला नहीं है. उत्तराखंड में जंगली जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हमें केयरिंग कैपेसिटी देखनी होगी. उन्होंने कहा जिस तरह से गुलदार और भालू पहाड़ों में हमला कर रहे हैं उसका कोई स्थाई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है. इनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि अब यह शहर गांव और स्कूलों तक पहुंच रहे हैं. इस दिशा में विभाग को ठोस कदम उठाने होंगे.

भालुओं के दहशत में लोग (ETV Bharat)

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से की बात: उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मामले को लेकर केंद्रीय वन मंत्री से फोन पर बातचीत की है. उन्होंने उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कोई रणनीति बनानी की बात कही.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के पोखरी स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों से बातचीत की है जिन्होंने मुश्किल से भालू से जान बचाई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके हौसले की तारीफ की है. उन्होंने कहा वह इस मामले की पूरी रिपोर्ट जल्द मंगवा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्कूल आंगनबाड़ी और अन्य क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिये हैं.

