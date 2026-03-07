ETV Bharat / state

राजस्थान में वन्य जीवों का आतंक: उदयपुर में भालू और झालावाड़ में पागल सियार का हमला

उदयपुर में तीन भालुओं ने एक किसान पर और झालावाड़ में पागल सियार ने बालिका को हमला करके घायल कर दिया.

wildlife animal attack in rajasthan
झालावाड़ में पागल सियार के हमले में घायल बालिका (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
उदयपुर/झालावाड़: राजस्थान में वन्य जीवों के हमलों की दो अलग-अलग घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है. उदयपुर जिले में एक किसान पर तीन भालुओं ने हमला कर दिया, वहीं झालावाड़ में एक पागल सियार ने छह वर्षीय मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला बोल दिया. दोनों घटनाओं में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय व्यक्ति राजेश ने बताया कि उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के रोयड़ा गांव के पास कड़ेचावास गांव निवासी 40 वर्षीय किसान प्रेम सिंह राजपूत शुक्रवार रात अपने खेत में गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहे थे. तभी जंगल की तरफ से आए तीन भालुओं ने अचानक उन पर हमला कर दिया. किसान के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और हल्ला करके भालुओं को खदेड़ दिया. हमले में प्रेम सिंह के मुंह, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत उदयपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना पर वन विभाग और सायरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके का जायजा लिया. गांव के जिम्मेदार लोगों ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

वनपाल भरत ने बताया कि भालुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं. घायल का महाराणा भूपाल अस्पताल में इलाज जारी है. ग्रामीणों का कहना था कि यह क्षेत्र कुंभलगढ़ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में भालू पाए जाते हैं. करीब तीन महीने पहले भी इसी इलाके में भालुओं ने एक व्यक्ति पर हमला किया था.

पागल सियार ने बालिका पर किया हमला: वहीं, दूसरी घटना झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के केलूखेड़ा गांव की है, जहां शनिवार को एक पागल सियार ने छह वर्षीय मासूम टीना पर हमला कर दिया. बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी अचानक सियार ने उस पर झपट्टा मार दिया और चेहरे पर कई जगह काट लिया. बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह सियार को भगाकर उसे बचाया. हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे डग उप जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर करीब एक दर्जन से अधिक टांके लगाए हैं. फिलहाल, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घायल बच्ची के पिता शिव सिंह ने बताया कि बच्ची घर के पीछे खेल रही थी, तभी अचानक सियार ने हमला कर दिया. वन विभाग के रेंजर नरेंद्र चौधरी को घटना की सूचना दे दी गई है. उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाएगा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि आमतौर पर सियार इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन पागल होने के बाद वे खतरनाक हो जाते हैं. इन घटनाओं के बाद दोनों इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव के दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.

