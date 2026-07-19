सूरजपुर में भालू का हमला, महिला बुरी तरह घायल, गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर
सूरजपुर में तीन भालुओं ने महिला पर हमला कर दिया. इस घटना में महिला की हालत गंभीर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 19, 2026 at 3:48 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में एक महिला पर तीन भालुओं ने हमला कर दिया. यह घटना उस वक्त की है जब जंगल में महिला खुखड़ी और पुटू लेने गई थी. तभी अचानक तीन भालुओं ने हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग गए. घायल महिला को पहले सूरजपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.
रामानुजनगर वन परिक्षेत्र की घटना
पूरी घटना रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के पटना आमगांव ओपनकास्ट खदान के समीप की है. बताया जा रहा है कि महिला जंगल में खुखड़ी और पुटू (जंगली मशरूम) लेने गई थी. इसी दौरान जंगल में मौजूद तीन भालुओं का सामना उससे हो गया. देखते ही देखते भालुओं ने महिला पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग निकले. सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है. हमारी ग्रामीणों से अपील है कि बारिश के समय जंगल जाते समय सावधानी बरतें. इस दौरान भालुओं की गतिविधियां बढ़ जाती है-पूजा यादव, रामानुजनगर रेंजर
गनीमत रही की भालू के हमले के दौरान महिला की चीख पुकार लोगों ने सुन ली. जिसके बाद शोर मचाकर भालू को भगाया गया. अगर ऐसा नहीं होता तो महिला की जान जा सकती थी.