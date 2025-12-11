भालू के हमले में चरवाहे की मौत, जंगल में बकरी चराने गया था बुजुर्ग
घटना रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के परहियाडीह गांव के जंगल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 3:54 PM IST
बलरामपुर: सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिले हाथी और भालू प्रभावित इलाकों में गिने जाते हैं. संभाग में घने जंगल होने की वजह से यहां बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का निवास है. बुधवार को रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के जंगल में बकरी चराने गए ग्रामीण की जान भालू ने ले ली. ग्रामीण परहियाडीह गांव के जंगल में मवेशियों को चराने के लिए गया था. मवेशी चराने के दौरान उसका सामना भालू से हो गया. मृतक ग्रामीण की पहचान जुगुल मरकाम के रुप में की गई है. मृतक ग्रामीण परहियाडीह गांव का रहने वाला था.
भालू के हमले में ग्रामीण की मौत
भालू के हमले में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई. गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने शव का पंचनामा करने के बाद परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दी. वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी तत्काल मुहैया कराई गई. ग्रामीण की मौत के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं. स्थानीय लोगों को शक है कि भालू किसी और ग्रामीण पर भी हमला कर सकता है. दहशत के चलते लोग जंगल की ओर नहीं जा रहे हैं. वन विभाग ने भी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.
रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकल रहे ग्रामीण
जुगुल मरकाम की मौत के बाद से ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं. भालू किसी और को अपना शिकार न बना ले इस डर से रात के वक्त गांव वाले घरों से बाहर नहीं निकल रहे. जो ग्रामीण जलावन के लिए लकड़ी लाने जंगल जाते थे वो भी जंगल जाने से बच रहे हैं. मवेशियों को जंगल में चराने वाले चरवाहे भी दहशत में हैं.
परहियाडीह गांव में बुजुर्ग चरवाहे की मौत भालू के हमले में हो गई है. हमारी टीम ने मौके से शव को बरामद किया और पंचनामे की कार्रवाई पूरी की. फिलहाल जो आर्थिक मदद थी वो दी गई है. बाकि की रकम पीएम रिपोर्ट और दूसरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी. गांव वालों से हमने अपील की है कि वो सावधान रहें: निखिल सक्सेना, रेंजर, रामानुजगंज
झारखंड से लगती है सीमा
रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा और तहसील है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा है. ये इलाका जहां प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है वहीं जंगली जानवरों की भी यहां रिहाइश है. यहां के घने जंगलों में कई तरह के जंगली जीव जानवर रहते हैं. यहां बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा, गोंड, उरांव जनजाति के लोग रहते हैं.
मरवाही के जंगल में भालुओं की संख्या है सबसे ज्यादा
भालू सर्वाहारी जानवर होता है. पेड़ पौधों की पत्तियां और फल खाता है. भालू को मछली भी पसंद है. कई बार भालू शहद खाने के चक्कर में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी चढ़ जाता है. छत्तीसगढ़ के मरवाही के जंगल में बड़ी संख्या में भालू पाए जाते हैं.
भालू के हमले से जुड़ी घटनाएं
- 10 दिसंबर 2025: मनेंद्रगढ़ के वनवासी कन्या छात्रावास में भालू घुस गया. भालू ने यहां एक शख्स को जख्मी कर दिया.
- 1 दिसंबर 2025: अबूझमाड़ के हरबेल गांव में भालू के हमले में आदिवासी महिला गंभीर रुप से जख्मी हो गई.
- 24 नवंबर 2025:मनेंद्रगढ़ में मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ गांव के करीब पहुंची.
- 24 नवंबर 2025: बलरामपुर के शंकरगढ़ जंगल में महिला पर भालू ने किया हमला.
- 7 नवंबर 2025: बीजापुर में सर्चिंग पर निकले जवान पर भालू ने किया हमला.
- 11 सितंबर 2025:मनेंद्रगढ़ और बिहारपुर में भालुओं गर्भवती सहित दो महिलाओं पर किया हमला.
मनेंद्रगढ़ में भालुओं की दस्तक हुई आम बात, चार महीनों से दहशत में लोग, 2 बच्चों के साथ फिर दिखी मादा भालू
अबूझमाड़ में भालू का हमला, हरबेल गांव का आदिवासी ग्रामीण गंभीर रूप से घायल
मनेंद्रगढ़ के वनवासी कन्या छात्रावास में घुसी मादा भालू , एक शख्स पर किया हमला