एमसीबी में भालू का जानलेवा हमला, मवेशी चराने गया ग्रामीण जख्मी, आईसीयू में भर्ती, हालत गंभीर
चरवाहे के सिर और जबड़े पर गंभीर जख्म आए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी शोर मचाने पर भालू मौके से भागा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 10:46 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कुंवारपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम जरडोल में बुधवार को मवेशी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया. भालू के हमले में ग्रामीण के सिर और जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने किसी तरह भालू के चंगुल से छुड़ाकर ग्रामीण को जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है.
भालू के हमले में चरवाहे की हालत गंभीर
स्थानीय लोगों के अनुसार ग्राम जरडोल निवासी रूप साय बैगा (48 वर्ष), पिता नगीना बैगा रोज की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए गाजर परिसर स्थित गोहडारी नदी के जनडहिया पहाड़ी क्षेत्र गया था. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से ग्रामीण को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भालू ने सबसे पहले उनके सिर पर हमला किया और जबड़े को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.
चरवाहे को भालू के चुंगुल से छुड़ाया
चरवाहे के चीखने चिल्लाने की आवाज मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायल को भालू के चंगुल से बचाया. इसके बाद तत्काल उसे जनकपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
घटना गोहडारी नदी के पास गांजर बिट क्रमांक 1242, जनडहिया पहाड़ी क्षेत्र में हुई। भालू के हमले से घायल ग्रामीण के जबड़े और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं: अमरजीत सिह, वन रक्षक
रूप साय बैगा मवेशी चराने के लिए जंगल क्षेत्र में गए थे, जहां भालू ने उन पर हमला कर दिया. पहले उनका इलाज जनकपुर अस्पताल में कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार के लिए शहडोल रेफर किया गया है. वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी: दिनेश साहू, रेंजर
ग्रामीणों ने की आर्थिक मुआवजे की मांग
घटना के बाद ग्राम जरडोल सहित आसपास के गांवों में भय और दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से जंगल और नदी किनारे भालू समेत अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीणों, चरवाहों और किसानों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, वन्यजीवों की निगरानी तेज करने और ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए प्रभावी अभियान चलाने की मांग की है.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अब तक घायल के परिजनों को वन विभाग की ओर से किसी प्रकार की तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई. ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं.
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