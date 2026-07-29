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एमसीबी में भालू का जानलेवा हमला, मवेशी चराने गया ग्रामीण जख्मी, आईसीयू में भर्ती, हालत गंभीर

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कुंवारपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम जरडोल में बुधवार को मवेशी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया. भालू के हमले में ग्रामीण के सिर और जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने किसी तरह भालू के चंगुल से छुड़ाकर ग्रामीण को जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है.

भालू के हमले में चरवाहे की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों के अनुसार ग्राम जरडोल निवासी रूप साय बैगा (48 वर्ष), पिता नगीना बैगा रोज की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए गाजर परिसर स्थित गोहडारी नदी के जनडहिया पहाड़ी क्षेत्र गया था. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से ग्रामीण को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भालू ने सबसे पहले उनके सिर पर हमला किया और जबड़े को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

चरवाहे को भालू के चुंगुल से छुड़ाया

चरवाहे के चीखने चिल्लाने की आवाज मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायल को भालू के चंगुल से बचाया. इसके बाद तत्काल उसे जनकपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.