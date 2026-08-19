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कांकेर में फिर रिहायशी इलाके में घुसा भालू, चावंड गांव में ग्रामीण पर हमला, स्कूल की छुट्टी, ड्रोन से निगरानी

चावंड गांव में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, स्कूल की छुट्टी, ड्रोन से निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: जिले में भालुओं की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार को एक बार फिर रिहायशी इलाके में भालू ना सिर्फ दिखा बल्कि एक शख्स पर हमला भी किया. ग्राम चावंड में ग्रामीण पर हमला करने के बाद भालू गांव के स्कूल के पीछे झाड़ियों में पहुंच गया.

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच ग्राम चावंड में भालू पहुंच गया. इसी दौरान गांव के रहने वाले बिसाहू दुग्गा का भालू से सामना हो गया. भालू ने उसके दाहिने हाथ और पैर पर नाखून से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. घायल बिसाहू दुग्गा को तत्काल अमोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

भालू के गांव में आने के बाद लोगों से शोर नहीं करने की अपील की गई, ताकि भालू उत्तेजित न हो. गांव और स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण जंगली जानवरों के गांव में आने का खतरा बना रहता है.- खम्मन सिंह कांगे, सरपंच

भालू की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल बंद किया गया

ग्रामीणों के मुताबिक, भालू घरों के आसपास भी घूमता रहा. एक घर के पास पहुंचकर उसने बछिया के गले में बंधी रस्सी तोड़ दी और गांव की ओर भाग गया. लोगों के शोर मचाने पर भालू स्कूल के पीछे स्थित तालाब के पास झाड़ियों में जाकर छिप गया.

भालू के स्कूल के पीछे मौजूद होने की जानकारी के बाद ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करवाने का निर्णय लिया. सरपंच और पंचों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर छुट्टी करने को कहा.

स्कूल में निर्माण कार्य की मांग

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. नरहरपुर रेंजर एसआर नेताम ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार भालू की निगरानी कर रही है. फिलहाल भालू झाड़ियों में सोया हुआ है. भालू की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों को भालू के आसपास नहीं जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है. वहीं ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए स्कूल में आहाता निर्माण की मांग की है.