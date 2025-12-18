पहाड़ों से मैदान में उतरा भालू, डोईवाला में महिला पर किया हमला, दहशत में लोग
भालू ने डोईवाला के केमट गांव की महिला पर हमला किया है. महिला जंगल में घास लेने गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 18, 2025 at 6:19 PM IST
डोईवाला: जंगल में घास लेने गई महिला पर दो भालूओं ने हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मामला थानो वन रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गडुल के केमट गांव का है. घटना के बाद वन विभाग की टीम ने घायल महिला को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती करवाया है.
पहाड़ों में जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. डोईवाला में यह पहली घटना है जब भालू ने किसी महिला पर हमला किया है. वन बीट अधिकारी विकास घिल्डियाल ने बताया कि गडुल ग्राम पंचायत के अंतर्गत केमट गांव में जंगल में घास लेने गई महिला पर दो भालूओं ने अचानक हमला बोल दिया. जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्राम प्रधान की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती कराया है. जहां पर महिला का उपचार किया जा रहा है.
सामाजिक कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी सुधीर जोशी ने बताया 45 वर्षीय सुशीला पत्नी रघुवीर सिंह भंडारी जंगल में घास लेने गई थी. जहां दो भालुओं ने उस पर हमला बोल दिया. उन्होंने बताया पहले हाथी, गुलदार के हमले की घटनाएं सामने आती थी. अब भालू के हमले की घटनाएं भी हो रही हैं. उन्होंने बताया ये मैदान में भालू के हमले की पहली घटना है.वहीं, वन रेंज अधिकारी नत्थीलाल डोभाल बताया वे जंगली जानवरों से बचने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चला रहे हैं. उन्होंने सभी से अपील की है कि वह जंगल में जाने से बचें.
क्यों बढ़ रहे हैं हमले? : वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जंगली जानवरों के गांवों की ओर बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इन कारणों में निम्न प्रमुख हैं.
- जंगलों में भोजन की कमी या बदलाव
- मानव गतिविधि बढ़ने से उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना
- कचरे और पशुधन की उपलब्धता
- भालू-गुलदार का प्रजनन काल जिसमें वे अधिक आक्रामक रहते हैं
- मौसम का पैटर्न बदलने से जंगली जानवरों का स्वभाव भी बदला
- कोने-कोने तक सड़क पहुंचने और वनों के ऊपर हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट भी वन्य जीवों के विचलित होने का कारण