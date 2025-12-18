ETV Bharat / state

पहाड़ों से मैदान में उतरा भालू, डोईवाला में महिला पर किया हमला, दहशत में लोग

पहाड़ों से मैदान में उतरा भालू ( ETV Bharat )

डोईवाला: जंगल में घास लेने गई महिला पर दो भालूओं ने हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मामला थानो वन रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गडुल के केमट गांव का है. घटना के बाद वन विभाग की टीम ने घायल महिला को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती करवाया है. पहाड़ों में जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. डोईवाला में यह पहली घटना है जब भालू ने किसी महिला पर हमला किया है. वन बीट अधिकारी विकास घिल्डियाल ने बताया कि गडुल ग्राम पंचायत के अंतर्गत केमट गांव में जंगल में घास लेने गई महिला पर दो भालूओं ने अचानक हमला बोल दिया. जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्राम प्रधान की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती कराया है. जहां पर महिला का उपचार किया जा रहा है.