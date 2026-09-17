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भालू भयंकर से हुआ सामना, वन विभाग की टीम ने किया अलर्ट, गांव में फैली दहशत

धमतरी: इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व एरिया में भालू के हमले में 2 ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गए. एक ग्रामीण की हालत गंभीर है, जिसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. ग्रामीणों के मुताबिक सुबह के वक्त कुछ गांव वाले अरसीकन्हार रेंज के अर्जुनी जंगल में लकड़ी बीनने गए थे. तभी सामने से भालूओं का झुंड आ गया. ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में कुल चार भालू थे.

ग्रामीणों ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन 2 लोग भालू के हमले में जख्मी होने से खुद को नहीं बचा पाए. गंभीर रुप से घायल एक ग्रामीण का इलाज जिला अस्पताल धमतरी में किया जा रहा है. गांव वालों ने बताया कि जब भालू ने हमला किया तो सभी लोग अगल-अलग दिशा में भागे. लेकिन हमलावर भालुओं की संख्या भी चार थी लिहाज दो लोग भालू के हमले में जख्मी हो गए. घायलों को सिर और चेहरे पर जख्म आए हैं.

गांव में फैली दहशत (ETV Bharat)

भालू के हमले में 2 ग्रामीण जख्मी

भालुओं के हमले की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत ठेनही के पंच और स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग घटना की खबर दी. इसके बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए नगरी सिविल अस्पताल ले जाया गया. नगरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश नेगी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें धमतरी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया. वहीं मदन नेताम का नगरी अस्पताल में उपचार जारी है.



घटना के बाद गांव में दहशत

ठेनही ग्राम पंचायत के लोग दहशत में हैं. गांव के लोगों का कहना है कि उनका गांव जंगल से सटा हुआ है. वो रोजमर्रा के कामों के लिए जंगल की ओर जाते हैं, ऐसे में भालू के हमले का खतरा उनपर भी मंडरा रहा है. गांव वालों को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर है. गांव के लोग फिलहाल बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक रहे हैं.



वन विभाग की टीम ने किया अलर्ट