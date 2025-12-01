अबूझमाड़ में भालू का हमला, हरबेल गांव का आदिवासी ग्रामीण गंभीर रूप से घायल
अबूझमाड़ में रहने वाले ग्रामीणों को ना सिर्फ नक्सली बल्कि जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है.
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में अपनी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर आदिवासी ग्रामीण अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बनते हैं. रविवार सुबह ऐसी ही एक घटना हुई. एक ग्रामीण पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना हरबेल गांव के जंगल क्षेत्र की है, जहां वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता पहले से ही ग्रामीणों के लिए खतरा बनी हुई है.
भालू का अचानक हमला, ग्रामीण गंभीर रूप से घायल
ग्रामीणों ने बताया कि हरबेल गांव का 40 वर्षीय गोगा राम रोज की तरह सुबह जंगल में कोदो (कोसरा) काटने गया था. काम के दौरान अचानक पीछे से आए भालू ने उस पर हमला कर दिया. हमले में गोगा राम के सिर और जांघ पर गहरे घाव हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा.
ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए भालू को भगाया
ग्रामीणों ने बताया कि गोगा राम की चीख और पुकार सुनकर आसपास काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे और पत्थर लेकर मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए भालू को डराया और हमलावर भालू को जंगल की ओर खदेड़ दिया. इसके बाद ग्रामीण घायल को किसी तरह गांव तक लेकर पहुंचे और तुरंत मदद के लिए सुरक्षा कैंप में संदेश भेजा.
ITBP की रेस्क्यू टीम ने किया प्रारंभिक इलाज
घटना की सूचना मिलते ही 44वीं बटालियन ITBP की ए कम्पनी, COB जटलूर से एक त्वरित रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी गई. जवानों ने घायल को हरबेल जंगल क्षेत्र से सुरक्षित निकालकर तुरंत जटलूर कैंप लाया. कैंप में मौजूद मेडिकल स्टाफ SI (GD) मेडिक सोहन लाल, CT (मेडिक) काशीदेव दर्शन, CT विकास कुमार ने उपलब्ध संसाधनों से घायल का प्राथमिक उपचार किया और उसकी स्थिति को स्थिर किया.
कंपनी कमांडर शैलेन्द्र कुमार यादव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ओरछा थाना से एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई. ITBP के 12 जवान घायल व्यक्ति के साथ लगातार बने रहे और उसे सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाने लगे.
संजीवनी 108 ने रास्ते पर ही संभाला मोर्चा
ग्रामीण और ITBP की सहायता से घायल को जब आदेर गांव के नजदीक लाया गया, उसी समय संजीवनी 108 टीम भी मौके पर पहुंची. EMT कमला और पायलट बुधराम ने तुरंत घायल को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक उपचार शुरू किया. घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ओरछा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को बेहद गंभीर पाते हुए उसे जिला अस्पताल नारायणपुर रेफर कर दिया. जहां घायल ग्रामीण का इलाज जारी है.