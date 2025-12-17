पिंजरे में कैद हुई बच्चों के साथ मादा भालू, मनेंद्रगढ़ में 3 महीने से भालुओं ने मचा रखा था आतंक
भालुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार पिंजरे लगा रहा था लेकिन भालू हर बार चकमा देकर निकल जा रहे थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 7:13 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के शहरी क्षेत्र में पिछले 3 महीने से आतंक का पर्याय बने मादा भालू और उसके 2 शावकों को आखिरकार पकड़ लिया गया. वन विभाग की टीम ने मंगलवार की रात शहर के तीन स्थानों पर पिंजरे लगाए थे, जिसके बाद यह सफलता मिली. भालुओं को पकड़ने के लिए कानन पेंडारी से डॉ. चंदन और एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर रमकोला से आये डॉ. अजीत पांडे के साथ उनकी टीम को बुलाया गया था. NH43 में सड़क के किनारे लगे जाली में दोनों शावक फंसे, जबकि मादा भालू को दोपहर में ट्रेंक्यूलाइज कर पकड़ा गया.
पकड़े गए भालू
पकड़े गए तीनों भालुओं को सुरक्षा के साथ दूर के जंगल में छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम ले गई है. कहा जा रहा है कि तीनों भालुओं को कानन पेंडारी में छोड़ा जाएगा. शहरी क्षेत्र में भालुओं के बढ़ते हमलों और उनके विचरण से शहरवासियों में भय का माहौल था. इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने डीएफओ मनीष कश्यप और रेंजर रामसागर कुर्रे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन तक किया.
कांग्रेस ने किया था धरना प्रदर्शन
कांग्रेस नेताओं ने तो 3 दिन पहले सिटी कोतवाली में डीएफओ और रेंजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन भी किया था. तीनों भालुओं के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नेताओं सहित आमजनों ने वन विभाग के एसडीओ रघुवीर सिंह, रेंजर रामसागर कुर्रे और टीम का फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाई.
खत्म हुआ आतंक
मनेंद्रगढ़ में बीते 3 महीनों से भालुओं के आतंक से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिल गई. वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मादा भालू और उसके दो शावकों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. लंबे समय से शहर और आसपास के इलाकों में भालुओं के विचरण से दहशत का माहौल था. स्थिति यह थी कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे. भालुओं के हमले में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके थे, जिससे लोगों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ता जा रहा था.
आला अफसरों ने दिए पकड़ने के निर्देश
लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों से भालुओं को पकड़ने की अनुमति के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा था. अनुमति मिलने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में भालुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए, लेकिन शुरुआती प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई. इसी दौरान वन मंडल अधिकारी के पास लगातार शिकायतें आती रही कि मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ शहर में घूम रही है.
भालुओं की निगरानी का काम हुआ शुरू
वन विभाग की टीम लगातार भालुओं की निगरानी में जुटी हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले भालुओं द्वारा 3 और लोगों को घायल किए जाने के बाद स्थिति गंभीर हो गई. इसके बाद वन विभाग ने विशेष रणनीति बनाते हुए पुलिस विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के सहयोग से बीते मंगलवार की रात विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कई घंटों की निगरानी और प्रयासों के बाद बुधवार सुबह दोनों शावकों को पिंजरे में पकड़ लिया गया. शावकों के पकड़े जाने के बाद मादा भालू इधर-उधर दौड़ने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. वन विभाग की टीम ने लगातार पीछा करते हुए शावकों को वन विभाग कार्यालय के पास सुरक्षित स्थान पर रखा। जैसे ही मादा भालू अपने बच्चों के पास पहुंची, डॉक्टरों की टीम द्वारा ट्रेंक्यूलाइजर ऑपरेशन की तैयारी कर तत्काल कार्रवाई की गई. सफल ट्रेंक्यूलाइजेशन के बाद मादा भालू को भी सुरक्षित पकड़ लिया गया और पिंजरे में रखा गया. होश में आने पर मादा भालू को उसके बच्चों के साथ एक ही पिंजरे में भेज दिया गया.
