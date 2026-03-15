ETV Bharat / state

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भालू के तेवर देख पीछे हटा बाघ, अधिकारियों ने देखा दुर्लभ नजारा

अधिकारियों के सामने हुआ आमना-सामना: शनिवार शाम पीसीसीएफ (PCCF) सुनील चौधरी और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ टाइगर रिजर्व के निरीक्षण पर थे. इसी दौरान अचानक वन विभाग की गाड़ियों के ठीक सामने एक बाघ और भालू आ गए. देखते ही देखते भालू ने बाघ पर हमलावर रुख अपनाया और उसे पीछे की ओर दौड़ने पर मजबूर कर दिया. खुली गाड़ियों पर सवार वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया.

यहां एक भालू और बाघ का आमना-सामना हुआ, जिसमें भालू की आक्रामकता के आगे शक्तिशाली बाघ को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े. यह घटना जंगल के भीतर जानवरों के आपसी वर्चस्व की एक अनूठी मिसाल पेश करती है.

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) इन दिनों एक दुर्लभ और रोमांचक वन्यजीव संघर्ष को लेकर चर्चा में है. आमतौर पर 'जंगल के राजा' बाघ के सामने बड़े-बड़े शिकारी भी रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन पीलीभीत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है.

स्वस्थ इकोसिस्टम का परिचायक: विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ एक शीर्ष शिकारी है जबकि भालू सर्वाहारी जीव है, इसलिए इनके बीच भोजन को लेकर सीधी प्रतिस्पर्धा कम ही होती है. हालांकि, एक ही गलियारे या पानी के स्रोत पर आमना-सामना होने पर वर्चस्व की लड़ाई होना स्वाभाविक है. वन्यजीव विशेषज्ञ केशव अग्रवाल का मानना है कि बाघ और भालू की एक साथ मौजूदगी एक 'स्वस्थ इकोसिस्टम' का संकेत है. पर्याप्त संसाधन और सुरक्षित आवास होने पर ही ऐसी दो बड़ी प्रजातियाँ एक ही क्षेत्र में साथ रह सकती हैं.

पीलीभीत रिजर्व की वैश्विक पहचान: लगभग 730 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व अपनी विशिष्ट तराई भौगोलिक बनावट और जैव विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहाँ के घने साल के वन और ऊँची घास के मैदान बाघों, तेंदुओं और बारासिंगा के लिए आदर्श प्राकृतिक घर तैयार करते हैं. बाघों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए इस रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय 'TX2 अवार्ड' से भी सम्मानित किया जा चुका है. सुस्त भालू (Sloth Bears) भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो अक्सर अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं.

बेहतर संरक्षण के सुखद संकेत: उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस वाकये ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीलीभीत के जंगलों में वन्यजीव न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि वे अपने प्राकृतिक स्वभाव के साथ पूरी तरह सक्रिय भी हैं. वन विभाग के लिए यह नजारा जंगल के बेहतर संरक्षण और वन्यजीवों की बढ़ती आबादी का एक सुखद संकेत माना जा रहा है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. पर्यटकों के लिए भी यह रिजर्व अब और अधिक आकर्षण का केंद्र बन गया है.

यह भी पढ़ें- डिग्री कॉलेजों में 2270 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द, एकल ट्रांसफर अब ऑनलाइन होगा