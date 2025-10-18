ETV Bharat / state

दिवाली पर रांची में सजी मिठाइयों की दुकानें, खरीदारी से पहले जरूर बरतें सावधानी!

दिवाली पर मिठाई खरीदते वक्त सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मिलावटखोर सक्रिय हैं. जानिए, क्या कहते हैं विशेषज्ञ.

रांची में बिक रही मिठाई (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 5:35 PM IST

6 Min Read
रांची: रोशनी का त्योहार दीपावली की शुरुआत आज धनतेरस के साथ शुरू हो गई है. लिहाजा, राजधानी रांची सहित राज्य भर में मिठाइयों की सामान्य दुकानों के साथ साथ सीजनल दुकानें भी सज गई हैं. ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं. ऐसे में स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के खाद्य विश्लेषक ने मिठाइयों की खरीदारी में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

राज्य के नामकुम स्थित स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के हेड और खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि दिवाली की खुशियां बनीं रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि मिठाइयों और खाने-पीने के सामान की खरीदारी में विशेष सावधानी बरतें. चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि जिन मिठाइयों को हम दिवाली जैसे त्योहार की खुशियां दोगुनी करने के लिए खरीद रहे हैं, वह कितना शुद्ध है और स्वास्थ्य के लिए कैसा है, यह जानना बेहद जरूरी है.

जानकारी देते खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि मिठाइयों की खरीद को लेकर थोड़ा ट्रेडिशनल और थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है. दिवाली की मिठाइयां वैसी दुकानों से खरीदें जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो,जहां से आप पहले भी मिठाइयां खरीद चुके हैं.

रंगीन और चटक दिखने वाली मिठाइयों से करें परहेज

स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के हेड चतुर्भुज मीणा ने कहा कि दिवाली में मिठाई खरीदने के लिए बाजार जाएं तो वैसी मिठाइयों से परहेज करें जो रंगीन हो, चटकदार हो, लाल, हरे ,पीले रंग के प्रयोग वाली मिठाइयों की खरीदारी से बचें. चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि रंग हमेशा स्वास्थ्य और सेहत के लिए खतरनाक होता है, इसलिए बिना रंग वाली मिठाइयों का इस्तेमाल करें.

मिठाई खरीद से पहले कर सकते है उसका टेस्ट

स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा ने कहा कि दिवाली के लिए सामान्य दिनों में भी मिठाई खरीद करने से पहले जिन मिठाइयों को खरीदना है, उसकी जांच कर सकते हैं. जो मिठाई आपको खरीदना है, उसका एक टुकड़ा लेकर उसे गहरी सांस के साथ सूंघें और फिर चखें. अगर मिठाई में कोई खराब गंध या थोड़ा सा भी खट्टा स्वाद लगे तो उसे न खरीदें.

खाद्य पदार्थ की जांच करते खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा . (फोटो-ईटीवी भारत)

पनीर, मावा या खोये से बनीं मिठाई की जांच

झारखंड स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के हेड और फूड एनालिस्ट चतुर्भुज मीणा ने बताया कि ज्यादातर मिठाईयां दूध, पनीर, मावा या खोये की बनी होती है. दुकानदार ज्यादा मुनाफे के लिए मावा या खोया की मिठाइयों में स्टार्च या अरारोट मिला देते हैं. यह अरारोट, मैदा या अन्य पदार्थ हो सकता है. इसकी जांच के लिए जिस मिठाई की जांच करनी है उसके कुछ भाग को एक बर्तन में मसलकर रख दें और उस पर एक बूंद आयोडीन का डालें, यदि मिठाई का रंग ब्लू या काला हो जाए तो समझिए कि वह मिठाई शुद्ध खोये,पनीर या मावा का नहीं बनी है, उसमें स्टार्च मिला हुआ है.

मिठाइयों में खतरनाक रंगों का इस्तेमाल!

दिवाली के समय में मिठाइयों को अधिक आकर्षक दिखने के लिए कुछ दुकानदार रंगों का इस्तेमाल करते हैं. खाने के योग्य रंगों का इस्तेमाल अगर इन मिठाइयों में अनुशंसित मात्रा से अधिक किया जाए या इंडस्ट्रियल कलर का इस्तेमाल किया जाए तो यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है. खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि रंगों का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, इसका इस्तेमाल सिर्फ मिठाइयों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए होता है.

चटकदार रंगों की मिठाई. (फोटो-ईटीवी भारत)

ऐसे में सबसे बेहतर है कि रंगीन और चटक कलर वाली मिठाइयों से परहेज करें या फिर इसकी जांच कर लें कि जिस रंगीन मिठाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है. खाद्य विश्लेषक कहते हैं कि रंगीन मिठाई को एक शीशे के ग्लास में पानी में घोल लें और उसमें कुछ बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें और कुछ देर मिलाएं, अगर मिठाई का रंग गहरा गुलाबी हो जाए तो जान लीजिए मिठाई में जो रंग मिलाया गया है वह अखाद्य और हानिकारक रंग है.

काजू कतली में चांदी के वर्क की असलियत

स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेट्री के हेड चतुर्भुज मीणा ने बताया कि लोग हेल्दी और अच्छी मिठाई समझकर महंगी काजू कतली नाम की मिठाई भी दिवाली में खूब खरीदते हैं. इस मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क भी लगा होता है. कई बार त्योहार या मेला की भीड़-भाड़ में काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क न लगाकर अलुमिनियम का वर्क लगा दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है. ऐसे में काजू कतली मिठाई खरीदने से पहले वर्क को उंगलियों के ऊपर लेकर रगड़े. असली चांदी वर्क यदि होगा तो वह मिठाई और आपके उंगलियों से गायब हो जाएगा अन्यथा एलुमिनियम होने पर वह रगड़ने पर भी खत्म नहीं होगा. इसी तरह मावा को लेकर अपने हथेली पर रगड़ें, यदि तेल की महक आये तो समझे कि वह मावा मिलावटी है.

चीनी की मिठाई. (फोटो-ईटीवी भारत)

मिर्ची और हल्दी की भी जांच जरूरी-चतुर्भुज मीणा

फूड एनालिस्ट चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि मिर्ची और हल्दी के पाउडर में भी इन दिनों मिलावट खूब किया जा रहा है. ऐसे में मिर्ची-हल्दी में भी मिलावट का अपने घर पर जांच कर सकते हैं. शीशे के ग्लास में पानी भर कर उसमें थोड़ा से हल्दी पाउडर मिलाएं. मिलावट होने पर वह अलग दिखने लगेगा. इसी तरह मिर्ची पाउडर को एक सफेद कागज पर रगड़ें. अगर सादे कागज पर रंग दिखे तो यह मिलावट होने की पहचान है.

