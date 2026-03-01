ETV Bharat / state

होली पर केमिकल वाले रंगों से रहें सावधान, आंख और त्वचा पर डालते हैं बुरा प्रभाव, ऐसे खेलें Safe होली

फूलों से तैयार व हर्बल रंगों से होली का पर्व मनाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : पूरे देश में चार मार्च को होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के साथ ही केमिकल युक्त रंगों का भी प्रयोग करते हैं. कुछ लोग ऑयल पेंट से भी होली खेलते हैं. ऐसे में ऑयल पेंट और केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर इसका सीधा असर हमारी त्वचा और शरीर पर पड़ता है. रंगों से जहां त्वचा संबंधी कई रोग हो जाते हैं, तो वहीं आंखों में रंग जाने से रोशनी तक चली जाती है. केमिकल युक्त रंग और ऑयल पेंट से शरीर और त्वचा को कैसे बचाया जा सकता है. जिससे हमारी त्वचा मुलायम और सॉफ्ट बनी रहे. केमिकल युक्त रंगों का शरीर और त्वचा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं. इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएलआर के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने कुछ खास टिप्स बताए हैं, जिससे केमिकल युक्त रंग के प्रभाव से बचा जा सकता है. होली पर केमिकल वाले रंगों से रहें सावधान. (Video Credit; ETV Bharat) हर्बल रंगों से मनाएं त्योहार : डॉ. श्वेतांक ने कहा, होली जरूर खेलें, पर बेहतर होगा कि केमिकल वाले रंगों से दूरी बनाते हुए फूलों से तैयार व हर्बल रंगों से होली का पर्व मनाएं. केमिकल वाले रंगों में निकिल, कोबाल्ट समेत अन्य हानिकारक तत्व होते हैं, जो त्वचा को जला देते हैं. खुश्की पैदा कर देते हैं. त्वचा से पानी का रिसाव होता है. इसलिए इन रंगों से खुद को दूर रखना होगा.