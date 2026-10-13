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क्या आप भी खरीद रहे इस तरह के केले? स्वाद के चक्कर में सेहत न हो जाए खराब

बाजार में बिक रहे रसायन से पकाए केले ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के भोजपुर में नवरात्रि पर्व के दौरान फलों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसके साथ ही बाजार में केले की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी गहरी होने लगी हैं. अधिक मांग और कम समय में फल बाजार तक पहुंचाने की होड़ मची है. इस कारण कच्चे केले को रसायनों के सहारे पकाये जाने की आशंका जतायी जा रही है. बाजार में यह असुरक्षित खेल धड़ल्ले से चल रहा है.

अलर्ट मोड पर प्रशासन