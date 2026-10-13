क्या आप भी खरीद रहे इस तरह के केले? स्वाद के चक्कर में सेहत न हो जाए खराब
नवरात्रि के दौरान केला आपकी सेहत बिगाड़ सकता है. भोजपुर में मार्केट में रसायन से पकाए केले बिकने की आशंका है. रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : October 13, 2026 at 11:41 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर में नवरात्रि पर्व के दौरान फलों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसके साथ ही बाजार में केले की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी गहरी होने लगी हैं. अधिक मांग और कम समय में फल बाजार तक पहुंचाने की होड़ मची है. इस कारण कच्चे केले को रसायनों के सहारे पकाये जाने की आशंका जतायी जा रही है. बाजार में यह असुरक्षित खेल धड़ल्ले से चल रहा है.
अलर्ट मोड पर प्रशासन
त्योहारों के सीजन में नकली मिठाईयों से लेकर पनीर और घी तक का कारोबार काफी फलता-फूलता है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम एक्टिव हो जाती है. लोगों की सेहत से किसी तरह का खिलवाड़ न हो इसको लेकर भोजपुर प्रशासन अलर्ट है और रसायन से पकाए जा रहे फलों को लेकर जल्द ही बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है. आरा एसडीओ अंशु कुमारी ने ईटीवी भारत संवाददाता को इस बाबत जानकारी दी है.
"फूड सेफ्टी को लेकर इस संबंध में संबंधित अधिकारी को लेटर दिया गया है. जांच की जा रही है."- अंशु कुमारी, एसडीओ
पहचानना है मुश्किल
बता दें कि बाजार में चमकदार और पीले दिखाई देने वाले केले धड़ल्ले से बिक रहे हैं. इन्हें खरीदते समय उपभोक्ताओं के सामने यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि फल प्राकृतिक तरीके से पका है या कृत्रिम रूप से. जल्द पकाने के लिए अनुचित रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. निर्धारित मानकों के विपरीत रसायनों का उपयोग लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.
स्थानीय लोगों की चिंता
सेहत से खिलवाड़ को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जतायी है. उनका कहना है कि फल सेहत को अच्छा रखने के लिए खाया जाता है, लेकिन अगर वही नुकसान पहुंचाए तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है. स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार रंजन कहते हैं कि रसायन से जो भी सब्जी या केला पकाया जा रहा है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है.
"हम लोगों से भी अपील करेंगे कि लोग ऐसे खाद्य पदार्थो से बचें, क्योंकि इसमें एक केमिकल मिलाया जा रहा है. जो केमिकल खेती में इस्तेमाल किया जाता है. कीटाणुओं को मारने वाले केमिकल का उपयोग केला पकाने में हो रहा है. इसके लिए मैं खाद्य विभाग से आग्रह करूंगा कि वो घूम-घूमकर निरीक्षण करें और केमिकल से पकाए जा रहे फलों के विक्रेताओं पर करवाई करें."- कृष्ण कुमार रंजन, स्थानीय निवासी
व्रत में सेहत पर मंडराता खतरा
नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग व्रत में केले और अन्य फलों का सेवन करते हैं. ऐसे में फलों की गुणवत्ता और उन्हें पकाने के तरीके पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सामान्य तौर पर केले को प्राकृतिक रूप से पकने में कई दिन लगते हैं लेकिन बाजार में जल्द आपूर्ति करने के उद्देश्य से कुछ कारोबारी कृत्रिम तरीके अपनाते हैं. खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत रसायनों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है.
"मार्केट में जितना केला मिल रहा है उसमें से 90% केला खेती में इस्तेमाल करने वाले केमिकल से पकाया जा रहा है. केमिकल युक्त केला खाने से स्वास्थ संबंधी बीमारियां भी हो सकती है. केला पकाने के लिए जो केमिकल का यूज किया जा रहा है उसको बैन किया जाए. अगर संभव हो तो ग्राहक कच्चे केले खरीद करके घर पर रख ले और पकने के बाद उसे खाएं."- रितिक ओझा, स्थानीय निवासी
दूषित फलों को खाने के दुष्परिणाम
चिकित्सक डॉ. आजम खान ने बताया कि नवरात्रि को देखते हुए केले को जल्दी पकाने के लिए एथेफोन टेक्निकल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे रसायनों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि फलों को पकाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थो की गुणवत्ता, मात्रा और निर्धारित मानकों का पालन बेहद जरूरी है. अनुचित तरीके से रसायनों का इस्तेमाल किए जाने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
"दूषित या अनुचित तरीके से पकाए गए फल खाने से जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट संबंधी अन्य परेशानियां हो सकती है. वहीं यदि केले को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसमें मौजूद हानिकारक अशुद्धियां स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. इसके संपर्क में आने से मुंह और गले में जलन, पेट दर्द, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं."- डॉ.आजम खान, चिकित्सक
केवल पीला रंग देखकर न खरीदें केला
बाजार में केले खरीदते समय उपभोक्ताओं को केवल उसके पीले रंग और चमक को देखकर उसकी गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए. असामान्य गंध, चिपचिपाहट, सड़े हुए हिस्से या अन्य संदिग्ध लक्षण वाले फल खरीदने से बचना चाहिए. केले को खाने से पहले साफ पानी से धोकर छीलें और फल छीलने के बाद हाथों को भी अच्छी तरह साफ करे.
गुणवत्ता को दें प्राथमिकता
नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे फल खरीदते समय सतर्क रहें और उनकी गुणवत्ता को प्राथमिकता दें. आखिरकार व्रत में सेहत बनाए रखने के उद्देश्य से खाए जाने वाले फल ही अगर अनुचित तरीके से पकाए गए हों तो वे परेशानी का कारण बन सकते हैं.
"प्राकृतिक तरीके से पकाया गया केला और रसायन से पकाए गए केले में काफी अंतर होता है. केला पकाने वाला केमिकल पर खतरे का निशान स्पष्ट दिखाई देता है. बावजूद दुकानदार उसको केले पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं. केमिकल युक्त केला खाने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है."- मिथलेश राय, स्थानीय निवासी
"नवरात्र में हम लोग फास्टिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त केला ही हमलोग खाते हैं. केला में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट शरीर के फायदे के लिए खाते हैं, लेकिन केमिकल युक्त केला हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए. यही केला हम अपने मासूम बच्चों को भी खिला रहे हैं."- कुमारी शालिनी, स्थानीय निवासी
पहचान कैसे करें? (असली बनाम नकली)
केमिकल वाले केले बहुत ज़्यादा चमकदार, एकदम समान पीला रंग, लेकिन डंठल हरी होती है. वहीं प्राकृतिक केला हल्का हरा-पीला मिश्रण, कहीं-कहीं भूरे धब्बे, डंठल भी सूखी या काली होती है. असामान्य गंध या चिपचिपाहट होने पर फल बिल्कुल न खरीदें.
ये भी पढ़ें
आम को पकाने के लिए लिए कैल्शियम कार्बाइड का हो रहा इस्तेमाल! किसानों ने मांग में गिरावट का अंदेशा जताया
देशभर में 'नकली पनीर' बनाने और बेचने पर लगेगा प्रतिबंध, FSSAI के इस नए नियम को तुरंत पढ़ें