Fake SIM Card Fraud : फिंगर प्रिंट दोबारा करवाए तो सजग रहें, फर्जी सिम लेकर हो सकती साइबर ठगी

जोधपुर: अगर आप कोई मोबाइल सिम खरीद रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें. सिम डीलर जब आपके फिंगर, आई स्कैन करे तो किसी भी सूरत में उसके कहने पर दोबारा नहीं करें, अन्यथा आपके नाम से दो सिम उठ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा. दूसरी सिम साइबर फ्रॉड वालों के हाथ लगने से आपके नाम से ठगी होगी. जोधपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है.

एक साल पहले सिम डीलर ने वेल्डिंग वर्कर को सिम देने के बाद दोबारा फिंगर स्कैन कर सिम उठाई और आगे बेच दी. उसी सिम से लाखों की ठगी हो गई. पड़ताल में पुलिस सिम मालिक के पास पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने सिम डीलर को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि सिम डीलर को सोमवार को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है.

पुलिस पहुंची तो वेल्डर ने दर्ज करवाई एफआईआर : गत दिनों पुलिस कमिश्नर कार्यालय की विशेष टीम किसी साइबर ठगी की पड़ताल कर रही थी. इस दौरान पुलिस को एक मोबाइल नंबर का इनपुट मिला, जिसकी पड़ताल शुरू की गई तो वह नंबर सांगरिया इलाके के एक वेल्डर मुराद खान का था. पुलिस मुराद के पास पहुंची तो पता चला कि वह वेल्डिंग का काम करता है. उसने बताया कि तुम्हारे नाम की सिम से लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई है, लेकिन मुराद के बैंक खाते सहित अन्य में कोई ट्रांजेक्शन नहीं थे. मुराद ने पुलिस को बताया कि उसके जिस नंबर से ठगी हुई है, वह कभी उसका उपयोग नहीं किया. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई.