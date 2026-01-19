ETV Bharat / state

Fake SIM Card Fraud : फिंगर प्रिंट दोबारा करवाए तो सजग रहें, फर्जी सिम लेकर हो सकती साइबर ठगी

जोधपुर में वेल्डर के नाम फर्जी सिम उठाकर की लाखों की ठगी. पुलिस जुटी गहन पड़ताल में. जानिए पूरा मामला...

Cyber Fraud
फर्जी सिम लेकर हो सकती साइबर ठगी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: अगर आप कोई मोबाइल सिम खरीद रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें. सिम डीलर जब आपके फिंगर, आई स्कैन करे तो किसी भी सूरत में उसके कहने पर दोबारा नहीं करें, अन्यथा आपके नाम से दो सिम उठ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा. दूसरी सिम साइबर फ्रॉड वालों के हाथ लगने से आपके नाम से ठगी होगी. जोधपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है.

एक साल पहले सिम डीलर ने वेल्डिंग वर्कर को सिम देने के बाद दोबारा फिंगर स्कैन कर सिम उठाई और आगे बेच दी. उसी सिम से लाखों की ठगी हो गई. पड़ताल में पुलिस सिम मालिक के पास पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने सिम डीलर को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि सिम डीलर को सोमवार को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है.

पुलिस पहुंची तो वेल्डर ने दर्ज करवाई एफआईआर : गत दिनों पुलिस कमिश्नर कार्यालय की विशेष टीम किसी साइबर ठगी की पड़ताल कर रही थी. इस दौरान पुलिस को एक मोबाइल नंबर का इनपुट मिला, जिसकी पड़ताल शुरू की गई तो वह नंबर सांगरिया इलाके के एक वेल्डर मुराद खान का था. पुलिस मुराद के पास पहुंची तो पता चला कि वह वेल्डिंग का काम करता है. उसने बताया कि तुम्हारे नाम की सिम से लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई है, लेकिन मुराद के बैंक खाते सहित अन्य में कोई ट्रांजेक्शन नहीं थे. मुराद ने पुलिस को बताया कि उसके जिस नंबर से ठगी हुई है, वह कभी उसका उपयोग नहीं किया. जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई.

पढ़ें : डिजिटल युग में बहक रहे कदम: 2 साल में 60 साइबर अपराध में पकड़े गए, हर महीने 14 नाबालिग चढ़ रहे पुलिस के हत्थे

2024 में ली थी सिम, दोबारा करवाई थी स्कैन : मुराद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 18 फरवरी 2024 को अपनी सिम में नेटवर्क की समस्या होने पर पोर्ट करवा दूसरी कंपनी की नई सिम खरीदने के लिए सांगरिया पुलिस चौकी के पास सिम बेचने वाले सिम विक्रेता के पास गया था. जिसने अपना नाम प्रकाश भील बताया. उससे अपनी सिम को दूसरी कम्पनी में पोर्ट करवाया. उससे एक नई सिम खरीदी थी. सिम पोर्ट करवाने व नई सिम खरीदने के दौरान प्रकाश भील के द्वारा मुझे यह कहा गया कि आपका फोटो व फिंगर प्रिंट सही से स्कैन नहीं हो रहा है, जिसे वापस लेना पड़ेगा. इस पर मैंने फोटो व फिंगर वापस स्कैन करवाया. जिससे उसने अलग सिम उठा ली.

पुलिस लगी गिरोह तलाशने, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद : पुलिस इस पूरे मामले में सिम बेचने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करने के प्रयास में है. संभावना है कि भारी मात्रा में साइबर ठगी के लिए सिम उठाने वाले गिरोह का भी खुलासा हो सकता है. वहीं, इन सिमों से लाखों-करोड़ों की ठगी हुई है, जिसका खुलासा पुलिस जल्द कर सकती है.

TAGGED:

CYBER CRIME
SIM FRAUD IN JODHPUR
FINGER PRINT FOR SIM
फर्जी सिम से साइबर ठगी
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.