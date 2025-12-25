ETV Bharat / state

माओवादियों के लगाए 2 शक्तिशाली बम बीडीएस टीम ने किए डिफ्यूज, बीजापुर में मिली सफलता

बीजापुर एसपी डॉ जितेन्द्र यादव से मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 214 वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से गश्त एवं तलाशी अभियान के लिए रवाना हुई थी. अभियान के दौरान डिमाइनिंग का काम करते समय बीडीडी (बम निरोधक एवं निपटान) टीम को जमीन में छुपाकर रखे गए दो शक्तिशाली आईईडी का पता चला. इनमें एक आईईडी का वजन लगभग 20 किलोग्राम तथा दूसरे का वजन 5 किलोग्राम था.

बीजापुर: भोपालपटनम् विकासखंड के कांडलापर्ती थाना इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 शक्तिशाली बमों को समय रहते डिफ्यूज कर दिया. सतर्कता और सूझबूझ के चलते जवानों ने एक बड़ी घटना को टाल दिया. दरअसल माओवादी विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को जमीन के नीचे लगाई गई 2 आईईडी मिली.

110 सुतली बम भी मौके से बरामद

2 आईईडी बमों के अलावा सुरक्षा बलों ने काले तिरपाल में लिपटे एक कंटेनर से 110 नग सुतली बम (पटाखा) भी बरामद किए, जिन्हें माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा कर रखे थे. बरामद किए गए विस्फोटक अत्यंत खतरनाक थे. यदि समय रहते इनका पता नहीं चलता तो सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को भारी नुकसान हो सकता था. सुरक्षा के लिहाज से केरिपु 214 वाहिनी की बीडीडी टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए दोनों आईईडी को मौके पर ही सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. विस्फोटकों के नष्ट होने के बाद पूरे क्षेत्र में सघन सर्चिंग की गई, हालांकि किसी भी प्रकार की अन्य संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

सुरक्षा बलों की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई से माओवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया और एक संभावित बड़ी घटना टल गई. पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने इस सफलता को बलों की सतर्कता, पेशेवर दक्षता और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया है. संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी गई है और माओवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

