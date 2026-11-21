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शक्तिशाली IED को बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान छोटेबेठिया में जवानों को मिली सफलता

IED को बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज ( ETV Bharat )

कांकेर: बीडीएस (बम डिस्पोजबल स्कॉड) टीम को आज उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली टीम ने 3 किलो का शक्तिशाली प्रेशर आईईडी खोज निकाला. नक्सलवाद खत्म होने के ऐलान से पहले माओवादियों ने ये बम प्लांट कर रखा था.

3 किलो का प्रेशर आईईडी डिफ्यूज सर्चिंग टीम में शामिल बीडीएस जवानों को जैसे ही जमीन के नीचे बम होने की खबर मिली, उन्होने इलाके की घेराबंदी कर जवानों को वहां से दूर कर दिया. इसके बाद बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से तीन किलो के प्रेशर कुकुर आईईडी को वहां से रिमूव किया. खतरे को भांपते हुए जवानों ने बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया.