शक्तिशाली IED को बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान छोटेबेठिया में जवानों को मिली सफलता
नक्सलवाद खत्म होने से पहले माओवादियों ने मोरखंडी और हिंदूर के बीच बम को प्लांट किया था. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 1:12 PM IST
कांकेर: बीडीएस (बम डिस्पोजबल स्कॉड) टीम को आज उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली टीम ने 3 किलो का शक्तिशाली प्रेशर आईईडी खोज निकाला. नक्सलवाद खत्म होने के ऐलान से पहले माओवादियों ने ये बम प्लांट कर रखा था.
3 किलो का प्रेशर आईईडी डिफ्यूज
सर्चिंग टीम में शामिल बीडीएस जवानों को जैसे ही जमीन के नीचे बम होने की खबर मिली, उन्होने इलाके की घेराबंदी कर जवानों को वहां से दूर कर दिया. इसके बाद बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से तीन किलो के प्रेशर कुकुर आईईडी को वहां से रिमूव किया. खतरे को भांपते हुए जवानों ने बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया.
उत्तर बस्तर कांकेर में मिली सफलता
उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस ने बताया कि जंगल में अभी भी कई जगहों पर बम लगे हुए हैं, जिनको सुरक्षित तरीके से निकालना एक बड़ी चुनौती है. बीडीएस की टीम इस चुनौतीपूर्ण काम को बड़ी सावधान के साथ पूरा भी कर रही है. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, बीएसएफ डीआईजी दीपक तिवारी, कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा और 94वीं बटालियन बीएसएफ की टीम ने मोरखंडी हिंदूर के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया था. अफसरों ने कहा कि उनका ये अभियान आगे भी तबतक जारी रहेगा जबतक पूरे खतरे को खत्म नहीं कर दिया जाता है.
आगे भी जारी रहेगा अभियान: BSF
कार्रवाई में BSF 94वीं वाहिनी बांदे के इंस्पेक्टर सुशील कुमार और BDS टीम कमांडर मनोज कुमार की अहम भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त अभियान और सघन सर्चिंग आगे भी जारी रहेगी.
नक्सल डंप बरामद होने की घटनाएं
6 सितंबर: सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला.
6 सितंबर: कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री बरामद.
29 अगस्त: बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला.
25 अगस्त: कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद.
25 अगस्त: कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर मिला.
24 अगस्त: सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद.
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