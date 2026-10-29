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कटिहार में अवैध खाद की जांच करने गये BDO से मारपीट, सोने की चेन छीनने का आरोप

कटिहार BDO ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड की वैदा पंचायत में खाद की अवैध बिक्री की जांच करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रणबीर कुमार और स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहम्मद जाकिर हुसैन के साथ कथित तौर पर मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है. बीडीओ ने अमदाबाद थाने में 15 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है.

गुप्त सूचना पर पहुंचे थे बीडीओ