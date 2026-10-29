कटिहार में अवैध खाद की जांच करने गये BDO से मारपीट, सोने की चेन छीनने का आरोप
कटिहार में खाद की अवैध बिक्री की जांच करने पहुंचे बीडीओ और स्वच्छता पदाधिकारी के साथ मारपीट. सोने की चेन भी छीनी. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : October 29, 2026 at 9:53 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड की वैदा पंचायत में खाद की अवैध बिक्री की जांच करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रणबीर कुमार और स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहम्मद जाकिर हुसैन के साथ कथित तौर पर मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है. बीडीओ ने अमदाबाद थाने में 15 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है.
गुप्त सूचना पर पहुंचे थे बीडीओ
बीडीओ रणबीर कुमार के अनुसार, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक दुकान से मिलावटी खाद की अवैध बिक्री हो रही है. जांच के लिए वह स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहम्मद जाकिर हुसैन, दो अंचल गार्ड और चालक के साथ मौके पर पहुंचे. वहां नवनिर्मित मकान में बंद शटर वाले हिस्से में खाद रखी मिली. लाइसेंस संबंधी अनियमितता की आशंका पर उन्होंने तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए.
60-70 लोगों की भीड़ ने घेरा
जांच के दौरान दुकान के पास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे. बीडीओ का आरोप है कि करीब 60 से 70 लोगों की भीड़ ने उन्हें और उनके सरकारी वाहन को घेर लिया. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, जबकि स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ मारपीट हुई. घटना का वीडियो साक्ष्य पुलिस को सौंपा गया है.
26 ग्राम सोने की चेन छीनने और पिस्तौल की धमकी का आरोप
बीडीओ ने शिकायत में कहा कि भीड़ ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और गले में पहनी 26 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली. सरकारी वाहन के गेट और बोर्ड को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया. कुछ लोगों ने देशी पिस्तौल लहराकर गोली मारने की धमकी दी और कहा कि आगे से कोई अधिकारी जांच के लिए न आए.
"घटना के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अमदाबाद थानाध्यक्ष को फोन पर सूचना दी. करीब आधे घंटे बाद एसआई मधुसूदन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सुरक्षित निकल सके. उपलब्ध वीडियो के आधार पर 15 लोगों की पहचान कर लिखित शिकायत दी गई है."-रणबीर कुमार, बीडीओ
पुलिस ने जांच शुरू की
अमदाबाद थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
"अवैध खाद बिक्री की जांच के दौरान सरकारी अधिकारियों से कथित मारपीट, सोने की चेन छीनने और हथियार दिखाकर धमकी देने के आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."-राजन कुमार, थानाध्यक्ष, अमदाबाद
ये भी पढ़ें-
बिहार के बगहा में पुलिस टीम पर पत्थरबाजी, शराब तस्कर को छुड़ाया.. SHO समेत 5 घायल
पुलिस टीम पर हमला.. वाहन में तोड़फोड़, घायल आरोपी बोला- चलती गाड़ी से मुझे बाहर फेंका