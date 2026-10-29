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मुण्डावर पंचायत समिति के बीडीओ और कनिष्ठ सहायक 65 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी कार्यालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

अलवर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी चौकी ने गुरुवार को मुण्डावर पंचायत समिति में कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपियों ने परिवादी की फर्म के सफाई ठेकों और पाइपलाइन कार्य के बिलों की माप पुस्तिका (एमबी) भरवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी.