मुण्डावर पंचायत समिति के बीडीओ और कनिष्ठ सहायक 65 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
आरोपियों ने सफाई ठेकों और पाइपलाइन कार्य के बिलों की माप पुस्तिका भरवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी.
Published : October 29, 2026 at 3:39 PM IST
अलवर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी चौकी ने गुरुवार को मुण्डावर पंचायत समिति में कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपियों ने परिवादी की फर्म के सफाई ठेकों और पाइपलाइन कार्य के बिलों की माप पुस्तिका (एमबी) भरवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी.
एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि भिवाड़ी चौकी को परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि उसकी फर्म मैसर्स अमनदीप को मुण्डावर पंचायत समिति की ओर से ग्राम पंचायत मातौर और ग्राम पंचायत नगंली ओजा में सफाई के ठेके जारी किए गए थे. इसके अलावा फर्म की ओर से पाइपलाइन का कार्य भी किया गया था. इन ठेकों तथा पाइपलाइन कार्य से संबंधित बिलों की माप पुस्तिका भरवाने के बदले विकास अधिकारी संजय कुमार यादव द्वारा 65 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई.
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शिकायत का सत्यापन कराने के बाद की कार्रवाई : महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने बज 23 अक्टूबर को रिश्वत मांगने के आरोपों का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान विकास अधिकारी संजय कुमार यादव पूर्व में जारी ठेकों और माप पुस्तिका भरवाने की एवज में परिवादी से 65 हजार रुपए लेने के लिए सहमत पाए गए. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई.
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पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित, एसीबी जयपुर प्रथम के सुपरविजन में भिवाड़ी चौकी प्रभारी एवं ट्रैप अधिकारी पुलिस निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की. एसीबी टीम ने परिवादी को रिश्वत की राशि लेकर आरोपियों के पास भेजा. इस दौरान परिवादी ने जैसे ही रिश्वत की राशि 65 हजार रुपए विकास अधिकारी संजय कुमार यादव और कनिष्ठ सहायक रितिक कुमार सिंह को दी, उसी दौरान एसीबी टीम ने दोनों आरोपियों को 65 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
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दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी : एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के सुपरविजन में दोनों आरोपियों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है. ब्यूरो की ओर से आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.
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