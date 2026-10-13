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नारायणबगड़ अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना, 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े बीडीसी मेंबर

स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर धरना ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पहाड़ के अस्पतालों में समुचित उपचार की व्यवस्था ही नहीं है, तो दूरदराज के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? मेडिकल सुविधाओं के अभाव का सबसे ज्यादा असर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ता है.