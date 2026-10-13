नारायणबगड़ अस्पताल की बदहाली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना, 5 सूत्रीय मांगों पर अड़े बीडीसी मेंबर
उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते पहाड़ों के अस्पताल बने रेफरल सेंटर, नारायणबगड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरने पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्य
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 5:15 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है. कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं मेडिकल सुविधाएं. जिसके चलते पहाड़ों में रहने वाले ग्रामीणों को छोटी-बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई स्थानों पर अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, आधुनिक जांच सुविधाएं, जरूरी उपकरण और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी के चलते मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर करना पड़ता है.
ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पहाड़ के अस्पतालों में समुचित उपचार की व्यवस्था ही नहीं है, तो दूरदराज के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? मेडिकल सुविधाओं के अभाव का सबसे ज्यादा असर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ता है.
जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन हैं, वे बेहतर उपचार के लिए देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी या अन्य बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन गरीब ग्रामीणों के लिए लंबी दूरी तय करना, एंबुलेंस या वाहन की व्यवस्था करना और इलाज का खर्च उठाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में समय पर उपचार न मिलना मरीजों की परेशानी को और बढ़ा देता है.
नारायणबगड़ स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के खिलाफ आंदोलन: इसी समस्या को लेकर चमोली जिले के नारायणबगड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में सुधार की मांग उठाई गई है. क्षेत्र पंचायत सदस्य डागतोली नीरज नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य बिपिन परिहार और ग्राम प्रधान बेडुला उर्मिला कंडारी ने स्वास्थ्य केंद्र के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. आंदोलन को स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है.
क्या बोले आंदोलनकारी? वहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज नेगी और बिपिन परिहार ने कहा कि नारायणबगड़ स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र की 35 हजार से ज्यादा आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त जगह, आवश्यक मेडिकल सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को अपेक्षित उपचार नहीं मिल पा रहा है.
"नारायणबगड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा नहीं है. ऐसे में गर्भवतियों को अन्य अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है. सरकार से मांग है कि अस्पताल में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं."- उर्मिला कंडारी, ग्राम प्रधान बेडुला
उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र को केवल रेफरल सेंटर बनकर नहीं रहना चाहिए. बल्कि, यहां ऐसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक उपचार मिल सके. वहीं, धरना दे रहे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अपनी प्रमुख 5 मांगें रखी हैं.
आंदोलनकारियों की पांच प्रमुख मांगें-
- अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू की जाए. ताकि, मरीजों को जांच के लिए दूसरे शहरों में न भटकना पड़े.
- एक्स-रे मशीन की व्यवस्था की जाए. जिससे जरूरी जांच स्थानीय स्तर पर हो सके.
- महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती की जाए. ताकि, महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी उपचार के लिए दूर न जाना पड़े.
- पर्याप्त डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति के साथ अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाए. जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो सके.
- स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाए. ताकि, क्षेत्र की आबादी को उनकी जरूरत के अनुरूप बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सकें.
जब तक मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक जारी रहेगा धरना: वहीं, धरनारत क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत अन्य आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा. इस दौरान ग्राम प्रधान बेडुला उर्मिला देवी कंडारी समेत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने धरने को जरूरी मांग बताते हुए अपना समर्थन दिया.
सिर्फ नारायणबगड़ का नहीं, पूरे पहाड़ का सवाल: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है. यह सिर्फ नारायणबगड़ की समस्या नहीं है. सभी अस्पतालों का यही हाल है. ग्रामीणों की मांग है कि अपने ही क्षेत्र में जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.
ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कई लोग जान गंवा चुके हैं. उचित स्वास्थ्य सुविधा न होने पर मरीजों को हायर सेंटर ले जाना पड़ता है. इस दौरान मरीज, घायल या गर्भवती की जान सांसत में बनी रहती है. कई बार तो मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं. सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं न होने पर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है.
वहीं, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती केवल नए भवन बनाने की नहीं, बल्कि अस्पतालों में नियमित डॉक्टरों की तैनाती, आवश्यक उपकरणों के संचालन, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी है. आखिर पहाड़ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बार-बार मैदानी शहरों का रुख क्यों करना पड़ रहा है? क्या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अपने घर के पास समय पर उपचार नहीं मिल सकता है?
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