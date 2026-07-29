थराली में हंगामे की भेंट चढ़ी बीडीसी बैठक, बिना कामकाज स्थगित हुआ सदन, 16 किमी पैदल चलकर आए प्रधान नाराज
अनेक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य वित्त और 15 वें वित्त के धन आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 12:18 PM IST
चमोली: थराली विकासखंड सभागार में मंगलवार को बीडीसी (Block Development Council) बैठक शुरू हुई. लेकिन शुरुआत में ही चिडिंगा से क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश जोशी और ग्वालदम से क्षेत्र पंचायत सदस्य भावना रावत ने राज्य वित्त और 15 वें वित्त के धन आवंटन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव और सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया.
बीडीसी बैठक में हंगामा: इस पर चर्चा की मांग की गई. इस मांग को समर्थन देते हुए बूंगा क्षेत्र पंचायत सदस्य भानुप्रकाश, बैनोली क्षेत्र पंचायत सदस्य मनमोहन रावत, माल बज्वाड़ क्षेत्र पंचायत सदस्य बबिता रावत और सूना से क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमन देवराड़ी ने हंगामा शुरू कर दिया. ये लोग हंगामा करते हुए पीठ के सामने ही धरने पर बैठ गए. तकरीबन दो घंटे से अधिक समय तक हंगामे और शोर शराबे के बीच सदन चलाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन छह के छह क्षेत्र पंचायत सदस्य धन आवंटन में अनियमितता पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग पर अड़े रहे.
क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ी बैठक: इस बीच ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित और धरने पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. आखिरकार प्रधान संगठन ने भी धरने पर बैठे सदस्यों पर सदन न चलने देने का आरोप लगाते हुए बैठक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए सदन से बाहर चले गए. इसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित को सदन को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी.
धन आवंटन में पक्षपात के आरोप से नाराज थे क्षेत्र पंचायत सदस्य: वहीं कई जनप्रतिनिधियों ने सदन को चलाने की गुहार लगाते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सदन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए सदन चलाने के प्रयास भी किये, लेकिन भारी हंगामे के बीच आखिरकार सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. वहीं इस हंगामे पर धरने पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत और ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने मीडिया के सम्मुख अपना पक्ष भी रखा.
राजेंद्र रावत ने कहा कि-
ज्यादातर प्रधान 15 से 20 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर बैठक के लिए आए हैं. लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया. लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठक को बर्बाद कर दिया. हम आगे ऐसे मनमानी नहीं चलने देंगे.
-राजेन्द्र रावत, अध्यक्ष, प्रधान संगठन-
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