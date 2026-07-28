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बरेली में अवैध गौशाला पर बीडीए का चला बुलडोजर, इलाके में हड़कंप

गौशाला को लेकर बीडीए को मिली थी शिकायत, मौके पर कई अफसर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे.

बरेली में अवैध गौशाला पर बीडीए का चला बुलडोजर
बरेली में अवैध गौशाला पर बीडीए का चला बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:52 PM IST

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बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौलानगर में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान कामधेनु गौशाला को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. यह गौशाला संजीव गौड़ के सरंक्षण में संचालित हो रही थी.

बीडीए संयुक्त सचिव दीपक कुमार के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर BDA से शिकायत की थी. शिकायत की जांच के बाद प्राधिकरण ने निर्माण को नियमों के विपरीत मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया. मंगलवार को BDA की टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया. कार्यवाई के दैरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस, पीएसी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे.

अवैध गौशाला पर बुलडोजर कार्यवाई (VIDEO Credit; ETV Bharat)
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, जिससे मौके पर हल्की नोकझोंक की स्थिति बनी. हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाबुझाकर पीछे हटाया और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा.स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 500 वर्गगज पार्क की सार्वजनिक भूमि पर गौशाला का निर्माण कर लिया गया था, जिससे बच्चों के खेलने और क्षेत्रवासियों के उपयोग के लिए उपलब्ध सार्वजनिक स्थान प्रभावित हो रहा था. इसी आधार पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की.BDA अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है. तथा भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

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