बरेली में अवैध गौशाला पर बीडीए का चला बुलडोजर, इलाके में हड़कंप
गौशाला को लेकर बीडीए को मिली थी शिकायत, मौके पर कई अफसर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:52 PM IST
बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मौलानगर में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान कामधेनु गौशाला को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. यह गौशाला संजीव गौड़ के सरंक्षण में संचालित हो रही थी.
बीडीए संयुक्त सचिव दीपक कुमार के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर BDA से शिकायत की थी. शिकायत की जांच के बाद प्राधिकरण ने निर्माण को नियमों के विपरीत मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया. मंगलवार को BDA की टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया. कार्यवाई के दैरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस, पीएसी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे.
ये भी पढ़ें: वाराणसी की दालमंडी में फिर चला बुलडोजर; 215 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनेगा 60 फीट चौड़ा नया रास्ता, 300 पुलिसकर्मी तैनात