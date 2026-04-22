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BCR चुनाव: अव्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा, हाईकोर्ट के जयपुर बूथ पर मतदान रद्द

3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं.

Uproar during voting at the Jaipur Bench
जयपुर बेंच में वोटिंग के दौरान हंगामा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव बुधवार को हो रहे हैं. मतदान सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक प्रदेश के हर जिले में हो रहा है. अदालतों में मतदाता बूथ बनाए गए हैं. वहीं जयपुर के हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में अव्यवस्था और फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया. इसके बाद यहां मतदान रद्द कर दिया गया. अब चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी.

राजस्थान हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ के प्रभारी बसंत छाबा ने बताया कि यहां करीब 50 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ. अव्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा होने पर इस बूथ पर मतदान रद्द कर दिया गया. इससे पहले सबसे पहला वोट 94 वर्षीय रिटायर्ड जज विजय शंकर दवे ने डाला. 3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसके लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए हैं. इनमें प्रदेश भर के 84 हजार 247 अधिवक्ता बतौर मतदाता वोट का प्रयोग कर सकेंगे.

जयपुर हाईकोर्ट बूथ पर हंगामा (ETV Bharat jaipur)

पढ़ें:कोर्ट में दो बड़े मामले: एकल पट्टा मामले में ACB कोर्ट की ऑर्डर शीट मंगाई, BCR चुनाव नामांकन की फीस बढ़ाने पर मांगा जवाब

पहली बार महिलाओं को आरक्षण: चुनाव में इस बार पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है.इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में चुनाव कराए जा रहे हैं. मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएगी, जो गुरुवार को पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी. वहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी. करीब 1 माह की प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा.

पढ़ें: Rajasthan: बीसीआर व बार एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों को आरक्षण क्यों नहीं? हाईकोर्ट

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