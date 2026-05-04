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BCR चुनाव में पुनर्मतदान: हाईकोर्ट केंद्र पर 60 और सेशन कोर्ट में 76 फीसदी मतदान

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के जयपुर में हाईकोर्ट एवं सेशन कोर्ट परिसर, जोधपुर और रायसिंहनगर स्थित मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान सोमवार को शांतिपूर्वक तरीके से हुआ. हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में करीब 60 फीसदी मतदान हुआ, जहां कुल 14,781 में से 8,866 मतदाताओं ने वोट डाला. वहीं, सेशन कोर्ट परिसर स्थित मतदान केंद्र पर 78.46 फीसदी मतदान हुआ. वहां 5496 में से 4312 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया. इसके अलावा जोधपुर में कुल 7,792 पंजीकृत मतदाताओं में से 5,049 अधिवक्ताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया. यहां 212 में से 195 अधिवक्ताओं ने मतदान किया.

जयपुर हाईकोर्ट पोलिंग बूथ के अतिरिक्त चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि बीसीआर चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. हाईकोर्ट परिसर में चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए 800 कर्मियों व वकीलों की टीम लगाई गई थी. चुनाव संचालन टीम ने बीसीआर के 22 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान हुई अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए इस बार मतदान के पुख्ता इंजताम किए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो.

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