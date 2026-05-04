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BCR चुनाव में पुनर्मतदान: हाईकोर्ट केंद्र पर 60 और सेशन कोर्ट में 76 फीसदी मतदान

22 अप्रैल को चुनाव में अव्यवस्था व फर्जी वोटिंग के चलते हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर प्रदेश में चार जगह मतदान रद्द किया था.

High Court, Jaipur
हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 8:51 PM IST

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जयपुर: सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के जयपुर में हाईकोर्ट एवं सेशन कोर्ट परिसर, जोधपुर और रायसिंहनगर स्थित मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान सोमवार को शांतिपूर्वक तरीके से हुआ. हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में करीब 60 फीसदी मतदान हुआ, जहां कुल 14,781 में से 8,866 मतदाताओं ने वोट डाला. वहीं, सेशन कोर्ट परिसर स्थित मतदान केंद्र पर 78.46 फीसदी मतदान हुआ. वहां 5496 में से 4312 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया. इसके अलावा जोधपुर में कुल 7,792 पंजीकृत मतदाताओं में से 5,049 अधिवक्ताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया. यहां 212 में से 195 अधिवक्ताओं ने मतदान किया.

जयपुर हाईकोर्ट पोलिंग बूथ के अतिरिक्त चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि बीसीआर चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. हाईकोर्ट परिसर में चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए 800 कर्मियों व वकीलों की टीम लगाई गई थी. चुनाव संचालन टीम ने बीसीआर के 22 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान हुई अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए इस बार मतदान के पुख्ता इंजताम किए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो.

पढ़ें:BCR चुनाव: अव्यवस्था और फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा, हाईकोर्ट के जयपुर बूथ पर मतदान रद्द

पुलिस बल तैनात: मतदान केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी से सख्ती से निपटा जा सके. चुनाव में सहयोग के लिए 20 सीनियर एडवोकेट की विशेष कमेटी बनाई गई थी. हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए बीसीआर चुनाव के मतदान में अव्यवस्था व फर्जी वोटिंग होने के चलते हाई पावर्ड कमेटी ने इन दोनों जगहों सहित प्रदेश में चार जगहों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया था. इन जगहों पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया गया था.

पढ़ें: Rajasthan: बीसीआर व बार एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों को आरक्षण क्यों नहीं? हाईकोर्ट

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