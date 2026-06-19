रोहतक में बीकॉम का छात्र बना चीनी हथियारों का डिलीवरी ब्वॉय, विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए करता था काम
महम पुलिस की अपराध जांच शाखा ने चीन में बने हथियार की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है.
Published : June 19, 2026 at 4:36 PM IST
रोहतकः जिला के महम पुलिस की अपराध जांच शाखा ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए हथियारों की डिलीवरी करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया है. वह बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ता है और ऑनलाइन बैंटिंग में हारने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. पुलिस टीम ने उसके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें से एक चीन में बना हुआ है. इस आरोपी छात्र को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.
इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामदः रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित ने शुक्रवार को "प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि जिला पुलिस लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है. इस साल जनवरी से लेकर अब तक अवैध हथियार के 68 केस दर्ज कर 125 अवैध हथियार और 514 कारतूस बरामद किए गए हैं. इसी कड़ी में महम पुलिस की अपराध जांच शाखा ने बीकॉम में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया. उसके पास से 2 अवैध हथियार मिले, जिनमें से एक हथियार चीन और दूसरा देश में निर्मित है. इसके अलावा विदेशी कंपनियों के कई इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद हुआ है. यह छात्र रोहतक के शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र का रहने वाला है."
बैटिंग में पैसा गंवाने के बाद गैंगस्टर के संपर्क में आया: पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अहम खुलासा हुआ कि यह छात्र विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए अवैध हथियारों की डिलीवरी का काम करता है. वह ऑनलाइन बैटिंग में धनराशि हारने के बाद गैंगस्टर के संपर्क में आया और पिछले 2 माह में 20 से ज्यादा अवैध हथियारों की एक से दूसरी जगह डिलीवरी कर चुका है. इस काम के लिए उसे अब तक एक लाख रुपए दिए गए हैं. इस छात्र के पास से 2 इंटरनेशनल मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं. इस छात्र के पिता बहुत की साधारण पृष्ठभूमि के हैं और छात्र की मां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है. छात्र के माता-पिता को भी इस बात का नहीं पता था कि उनका बेटा ऑनलाइन बैटिंग में धनराशि हारने के बाद अपराध की दुनिया में चला गया.
आरोपी छात्र 2 दिन के पुलिस रिमांड पर: एसपी ने कहा कि 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान इस छात्र से पूरी जानकारी हासिल की जाएगी कि उसे यह अवैध हथियार किसने उपलब्ध करवाए और किसे इन हथियारों की डिलीवरी की गई. अपराध के पूरे नेटवर्क तक पुलिस टीम जाएगी. फिलहाल जांच में यह बात सामने आई है कि यह छात्र अकेला ही डिलीवरी के काम में जुटा हुआ था. एसपी गौरव राजपुरोहित ने अभिभावकों से अपील की है कि वे "अपने बच्चों की हर गतिविधि खास तौर पर सोशल मीडिया की गतिविधि पर नजर रखें."