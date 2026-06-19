ETV Bharat / state

रोहतक में बीकॉम का छात्र बना चीनी हथियारों का डिलीवरी ब्वॉय, विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए करता था काम

चीन में बने हथियार की तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रोहतकः जिला के महम पुलिस की अपराध जांच शाखा ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए हथियारों की डिलीवरी करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया है. वह बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ता है और ऑनलाइन बैंटिंग में हारने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. पुलिस टीम ने उसके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें से एक चीन में बना हुआ है. इस आरोपी छात्र को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामदः रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित ने शुक्रवार को "प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि जिला पुलिस लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है. इस साल जनवरी से लेकर अब तक अवैध हथियार के 68 केस दर्ज कर 125 अवैध हथियार और 514 कारतूस बरामद किए गए हैं. इसी कड़ी में महम पुलिस की अपराध जांच शाखा ने बीकॉम में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया. उसके पास से 2 अवैध हथियार मिले, जिनमें से एक हथियार चीन और दूसरा देश में निर्मित है. इसके अलावा विदेशी कंपनियों के कई इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद हुआ है. यह छात्र रोहतक के शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र का रहने वाला है."