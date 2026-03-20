बिहार में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
बिहार में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स में एडिमिशन के लिए आज से आवेदन किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर
Published : March 20, 2026 at 1:52 PM IST
पटना: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स में दाखिले के लिए डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 (DCECE) का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षा पर्षद की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक अभ्यर्थी 19 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार का मौका 23 से 24 अप्रैल तक दिया जाएगा. वहीं एडमिट कार्ड 15 मई को जारी किया जाएगा.
23-24 मई को होगी परीक्षा: पर्षद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पॉलिटेक्निक (इंजीनियरिंग) की परीक्षा 23 मई 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि पैरामेडिकल (माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्तर) की परीक्षा 24 मई 2026 को ली जाएगी. यह परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.
750 रुपये परीक्षा शुल्क: नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने वाले सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. वहीं अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क में नियमानुसार छूट का प्रावधान किया गया है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.
पॉलिटेक्निक में 21510 सीटों पर नामांकन: सीटों के लिहाज से देखें तो इस बार पॉलिटेक्निक में कुल 21510 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा. इसमें राज्य के 46 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 16170 सीटों पर एडमिशन होगा जबकि राज्य के 16 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5340 सीटों पर एडमिशन होगा. यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों के पास बड़ी संख्या में अवसर मौजूद है.
पैरामेडिकल में 14818 सीटों पर एडमिशन: गौरतलब है कि राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों को महीने का ₹5 फीस देना होता है. यानी 3 साल के पाठ्यक्रम के लिए ₹180 खर्च होते हैं. वहीं पैरामेडिकल सेक्टर में भी परीक्षा पर्षद की ओर से अच्छी संख्या में सीटें निर्धारित की गई हैं. पैरामेडिकल में कुल 14818 सीटों पर एडमिशन होंगे.
एएनएम कोर्स के लिए इतनी सीटों पर नामांकन: इसमें एएनएम कोर्स के लिए 73 सरकारी संस्थानों में 4530 सीटें और 129 निजी संस्थानों में 2997 सीटों पर नामांकन होगा. इसके अलावा जीएनएम कोर्स के तहत 26 सरकारी संस्थानों में 1538 सीटें और 69 निजी संस्थानों में 1968 सीटों पर एडमिशन होंगें.
ड्रेसर कोर्स में 690 सीटें: इसके साथ ही ड्रेसर कोर्स में 690 सीटों पर और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 300 सीटें निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा सेनेटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट, डेंटल हाइजिनिस्ट जैसे अन्य कोर्स में भी कुल 2,795 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
ऑनलाइन होंगे रजिस्ट्रेशन: पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉलिटेक्निक (इंजीनियरिंग) कोर्स के लिए विज्ञान, तकनीकी एवं प्रावैधिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियम लागू होंगे. वहीं पैरामेडिकल (माध्यमिक स्तर) के लिए स्वास्थ्य विभाग और पैरामेडिकल (इंटर स्तर) के लिए संबंधित नियामक संस्थाओं की पात्रता शर्तें प्रभावी रहेंगी.
आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन: अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी. इसके लिए पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सभी विभिन्न कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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