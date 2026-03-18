खदान में मिला बीसीसीएल कर्मी का शव, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी
धनबाद के बरवाअड्डा में एक खदान से बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद हुआ है. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : March 18, 2026 at 5:50 PM IST
धनबाद: जिले के बरवाअड्डा थाना इलाके में 8 लेन रोड पर बंद पड़े स्टोन क्रशर के पास खदान से एक आदमी का शव बरामद हुआ है. शव की पहचान बीसीसीएल कर्मी के रूप में होने से मामला गंभीर हो गया है.
बरवाअड्डा थाना इलाके के कसियाटांड़ में 8 लेन रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े स्टोन क्रशर के पास करीब 80 फीट गहरी खदान में एक आदमी का शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस तुरंत पहुंची और जांच शुरू की.
शुरू में शव की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन बाद में उसकी पहचान कुसुंडा निवासी बीसीसीएल कर्मी 49 साल के राम भजन नोनिया के रूप में हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, शव से तेज बदबू आ रही थी, जिससे लगता है कि मौत दो से तीन दिन पहले हुई होगी.
मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका है. शक है कि किसी ने पीड़ित की हत्या करके लाश को खदान में फेंक दिया. खदान गहरी होने की वजह से लाश निकालना मुश्किल हो गया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लाश निकाली.
बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार की शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह हादसा था या हत्या.
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