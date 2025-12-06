ETV Bharat / state

जहरीली गैस से हुई मौत मामले में GM जीसी साहा सस्पेंड, जेके मेहता को मिली जिम्मेदारी

धनबाद गैस रिसाव मामले में जीएम को सस्पेंड कर दिया गया है. BCCL प्रबंधन ने यह कार्रवाई की है.

सस्पेंड जीएम की तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 3:04 PM IST

धनबाद: केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई दो महिलाओं की मौत के बाद BCCL प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है. बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. उनकी जगह बीसीसीएल मुख्यालय जीएम जेके मेहता को पीबी एरिया की जिम्मेदारी दी गई है. मंत्रालय स्तर से मिले आदेश के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है. बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन डीपी मुरली कृष्ण रमैया ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है.

जीएम को क्यों किया गया सस्पेंड

बता दें कि बुधवार को केंदुआडीह के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, जिसमें दो दिनों के अंदर दो महिलाओं की मौत हो गई. वहीं, कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. मौत के बाद बीसीसीएल अलर्ट मोड में आई. यह इलाका बीसीसीएल के पीबी एरिया में आता है. पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा को घटना में शिथिलता बरतने को लेकर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है.

गुरुवार को डीसी आदित्य रंजन ने भी बीसीसीएल व अन्य विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाया गया था कि आपसी समन्वय और सही सूचना अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई. डीसी ने इस लापरवाही के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की है. फिलहाल जिला प्रशासन और बीसीसीएल की टीम मौके पर तैनात है. शुक्रवार को सुबह से लेकर रात तक बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल बस्ती के साथ-साथ जिनकी तबीयत बिगड़ी उनका हालचाल लिया. अस्पताल पहुंचकर सीएमडी खुद पीड़ित लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिए.

BCCL द्वारा जगह-जगह पर रखी जा रही नजर

BCCL प्रबंधन केंदुआडीह कोलियरी (PB एरिया) के आग और धंसने वाले जोन में मौजूद राजपूत बस्ती में रिपोर्ट की गई. गैस निकलने की घटना पर भी करीब से नजर रखी जा रही है. CO लेवल का पता चलने के बाद से, BCCL ने पूरी तरह से इमरजेंसी रिस्पांस जारी रखा है, जिसमें हालात को स्थिर करने और रहने वालों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू, मेडिकल और टेक्निकल टीमें चौबीसों घंटे तैनात हैं.

मामले को देखते हुए BCCL ने तुरंत एक खास टास्क फोर्स बनाई है. जिसमें टीम जरूरी मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फैमिली काउंसलिंग की सहायता करेगी. बीसीसीएल द्वारा रीजनल हॉस्पिटल, फोर्स का समय-समय पर दौरा और भर्ती सभी मरीजों की हेल्थ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. रोजाना की एक्टिविटी और एक्शन-टेकन रिपोर्ट निदेशक (मा. स.), TS से CMD, और CMO I/c, CHD को सबमिट की जा रही है. वहीं, जिला प्रशासन की तरफ से भी एंबुलेंस के अलावे शिविर भी लगाए गए हैं.

