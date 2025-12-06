ETV Bharat / state

जहरीली गैस से हुई मौत मामले में GM जीसी साहा सस्पेंड, जेके मेहता को मिली जिम्मेदारी

धनबाद: केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई दो महिलाओं की मौत के बाद BCCL प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है. बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. उनकी जगह बीसीसीएल मुख्यालय जीएम जेके मेहता को पीबी एरिया की जिम्मेदारी दी गई है. मंत्रालय स्तर से मिले आदेश के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है. बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन डीपी मुरली कृष्ण रमैया ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है.

जीएम को क्यों किया गया सस्पेंड

बता दें कि बुधवार को केंदुआडीह के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, जिसमें दो दिनों के अंदर दो महिलाओं की मौत हो गई. वहीं, कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. मौत के बाद बीसीसीएल अलर्ट मोड में आई. यह इलाका बीसीसीएल के पीबी एरिया में आता है. पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा को घटना में शिथिलता बरतने को लेकर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है.

गुरुवार को डीसी आदित्य रंजन ने भी बीसीसीएल व अन्य विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाया गया था कि आपसी समन्वय और सही सूचना अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई. डीसी ने इस लापरवाही के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की है. फिलहाल जिला प्रशासन और बीसीसीएल की टीम मौके पर तैनात है. शुक्रवार को सुबह से लेकर रात तक बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल बस्ती के साथ-साथ जिनकी तबीयत बिगड़ी उनका हालचाल लिया. अस्पताल पहुंचकर सीएमडी खुद पीड़ित लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिए.

BCCL द्वारा जगह-जगह पर रखी जा रही नजर