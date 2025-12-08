ETV Bharat / state

धनबाद का यह इलाका खतरे से खाली नहीं, घरों पर चिपकाया गया नोटिस!

धनबादः जिला के केंदुआडीह में गैस रिसाव को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन लगातार लोगों को आगाह कर रही है. इसी दिशा में बीसीसीएल प्रबंधन ने आज सोमवार के दिन को गैस से प्रभावित इलाके के उन सभी घरों की दीवार पर नोटिस चिपकाया. बीसीसीएल ने क्षेत्र को असुरक्षित बताते हुए लोगों शिफ्टिंग के लिए अपील की है.

इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि यह क्षेत्र असुरक्षित है, वर्तमान स्थिति में यहां रहना खतरनाक है. गैस की वजह से जान का खतरा है. प्रबंधन के काफी प्रयासों के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. इसलिए लोग फिलहाल इस क्षेत्र में न रहें. बीसीसीएल की ओर से लगाए जा रहे ये नोटिस प्रभावित क्षेत्र के हर घर की दीवारों पर चिपकाया जा रहा हैं, ताकि लोगों को जान माल का नुकसान ना हो.

प्रभावित इलाके में चस्पा की गयी सूचना (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के द्वारा चिपकाए जा रहे पोस्टर का विरोध जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि वर्षों से हम यहां रह रहें हैं, बीसीसीएल को गैस रोकने की उपाय करने की जरूरत है ना कि यहां से हटाने की, हर हाल में यह जगह छोड़कर नहीं जाएंगे.

वहीं दूसरी ओर केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर NDRF की एक्सपर्ट टीम के साथ डीसी ने महत्वपूर्ण बैठक की. प्रभावित इलाके की लगातार रिपोर्ट और लोगों के विस्थापन को लेकर गंभीरता जताई. डीसी आदित्य रंजन ने NDRF की एक्सपर्ट टीम कई निर्देश भी दिए हैं.