धनबाद का यह इलाका खतरे से खाली नहीं, घरों पर चिपकाया गया नोटिस!

धनबाद में गैस रिसाव को लेकर प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन लगातार एहतियात भरे उठा रहा है.

BCCL management pasted notice in affected areas regarding gas leak in Kenduadih of Dhanbad
धनबाद के प्रभावित इलाके में चस्पा नोटिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
धनबादः जिला के केंदुआडीह में गैस रिसाव को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन लगातार लोगों को आगाह कर रही है. इसी दिशा में बीसीसीएल प्रबंधन ने आज सोमवार के दिन को गैस से प्रभावित इलाके के उन सभी घरों की दीवार पर नोटिस चिपकाया. बीसीसीएल ने क्षेत्र को असुरक्षित बताते हुए लोगों शिफ्टिंग के लिए अपील की है.

इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि यह क्षेत्र असुरक्षित है, वर्तमान स्थिति में यहां रहना खतरनाक है. गैस की वजह से जान का खतरा है. प्रबंधन के काफी प्रयासों के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. इसलिए लोग फिलहाल इस क्षेत्र में न रहें. बीसीसीएल की ओर से लगाए जा रहे ये नोटिस प्रभावित क्षेत्र के हर घर की दीवारों पर चिपकाया जा रहा हैं, ताकि लोगों को जान माल का नुकसान ना हो.

BCCL management pasted notice in affected areas regarding gas leak in Kenduadih of Dhanbad
प्रभावित इलाके में चस्पा की गयी सूचना (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के द्वारा चिपकाए जा रहे पोस्टर का विरोध जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि वर्षों से हम यहां रह रहें हैं, बीसीसीएल को गैस रोकने की उपाय करने की जरूरत है ना कि यहां से हटाने की, हर हाल में यह जगह छोड़कर नहीं जाएंगे.

वहीं दूसरी ओर केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर NDRF की एक्सपर्ट टीम के साथ डीसी ने महत्वपूर्ण बैठक की. प्रभावित इलाके की लगातार रिपोर्ट और लोगों के विस्थापन को लेकर गंभीरता जताई. डीसी आदित्य रंजन ने NDRF की एक्सपर्ट टीम कई निर्देश भी दिए हैं.

BCCL management pasted notice in affected areas regarding gas leak in Kenduadih of Dhanbad
DC की एनडीआरएफ के अधिकारी के साथ बैठक (ETV Bharat)

डीसी ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और प्रत्येक मिनट का प्रभाव सीधे प्रभावित परिवारों की सुरक्षा से जुड़ा है. जिसे लेकर डीसी ने 2 मजिस्ट्रेट और 40 सुरक्षा बलों की तैनाती प्रभावित क्षेत्रों में करने का आदेश दिया है. निगरानी और व्यवस्था में कोई कठिनाई हो इसके मद्देनजर डीसी के द्वारा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.

BCCL management pasted notice in affected areas regarding gas leak in Kenduadih of Dhanbad
DC की बैठक में शामिल NDRF की एक्सपर्ट टीम (ETV Bharat)

धनबाद डीसी आदित्य रंजन का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को बेलगड़िया और कर्माटांड़ टाउनशिप में शिफ्टिंग कराया जाना है. शिफ्टिंग का चयन लोग खुद कर सकते हैं.

