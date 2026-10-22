धनबाद की जुड़वा बहनों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर लहराया तिरंगा, बीसीसीएल CMD ने किया सम्मानित
WAKO किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाली दो जुड़वा बहनों को बीसीसीएल ने सम्मानित किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 12:39 AM IST
धनबाद: अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर देश और कोयलांचल का नाम रोशन करने वाली धनबाद की जुड़वा बहनों मनदीप कौर और राजदीप कौर को बीसीसीएल ने सम्मानित किया. बुधवार को कोयला भवन मुख्यालय में बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
उज़्बेकिस्तान में आयोजित हुआ WAKO किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप
दरअसल, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित WAKO किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 में दोनों बहनों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. प्रतियोगिता के अंडर-18 वर्ग में 60 किलोग्राम भार श्रेणी की तातामी स्पर्धा में मनदीप कौर ने कांस्य पदक जीता, जबकि राजदीप कौर ने इसी भार वर्ग की रिंग स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया.
अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों खिलाड़ियों ने बढ़ाया धनबाद का मान
अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों खिलाड़ियों की इस सफलता से झारखंड और धनबाद का मान बढ़ा है. उनकी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बीसीसीएल ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रायोजन सहायता भी उपलब्ध कराई थी. सम्मान समारोह के दौरान सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.
उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी: बीसीसीएल
बीसीसीएल का कहना है कि कंपनी उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके.
ये भी पढ़ें- 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: 28 टीमें, 432 खिलाड़ी, निशानेबाजी की होगी परीक्षा
झारखंड के कुमार कुशाग्र को भारतीय वनडे टीम में मिला मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो मैच के लिए हुआ चयन
एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? IOA ने नामों का किया ऐलान, इस बड़े अवॉर्ड से किया जाएगा सम्मानित