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धनबाद की जुड़वा बहनों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर लहराया तिरंगा, बीसीसीएल CMD ने किया सम्मानित

बीसीसीएल जुड़वा बहनों का सम्मान ( Etv Bharat )

धनबाद: अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर देश और कोयलांचल का नाम रोशन करने वाली धनबाद की जुड़वा बहनों मनदीप कौर और राजदीप कौर को बीसीसीएल ने सम्मानित किया. बुधवार को कोयला भवन मुख्यालय में बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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