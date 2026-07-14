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मानसून की चुनौतियों के बीच उत्पादन पर फोकस, बीसीसीएल सीएमडी ने अधिकारियों को दिया एक्शन प्लान

धनबाद: मानसून के दौरान कोयला उत्पादन और आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है. इसी सिलसिले में बस्ताकोला स्थित विकास भवन में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कंपनी के विभागाध्यक्ष, महाप्रबंधक और विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा मानसून के दौरान उत्पादन, सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की.

बारिश के कारण कोयला उत्पादन में कमी न आने के निर्देश

बैठक में खदानों में जलभराव की आशंका से निपटने, पंपिंग व्यवस्था को दुरुस्त रखने, सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने और तय उत्पादन लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने पर जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बारिश के कारण कोयला उत्पादन या डिस्पैच की रफ्तार प्रभावित नहीं होनी चाहिए. सभी क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया.

जानकारी देते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल (Etv Bharat)

बिना रुकावट प्रोडक्शन बनाए रखने के दिशा निर्देश

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि BCCL की प्राथमिकता सुरक्षित माइनिंग के साथ-साथ बिना रुकावट प्रोडक्शन बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोयलांचल के किसी भी क्षेत्र में अवैध उत्खनन को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा.