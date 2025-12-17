कोयला प्रोडक्शन सुधारने में जुटी बीसीसीएल, सीएमडी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
बीसीसीएल सीएमडी लगातार कोयला प्रोडक्शन को बेहतर बनाने में जुटी है. इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं.
Published : December 17, 2025 at 9:24 AM IST
धनबाद: प्रोडक्शन और डिस्पैच में बीसीसीएल की स्थिति अच्छी नहीं है. वित्तीय वर्ष शेष होने में 105 दिन शेष बचे हैं. ऐसे में बीसीसीएल सभी 12 एरिया में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं को बेहतर प्रोडक्शन की दिशा में प्रयासरत है, जिसे लेकर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए ओपन कास्ट परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहें हैं. इसी क्रम में बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल अधिकारियों संग ऐना प्रोजेक्ट पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली.
कोयला प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल
मीडिया से बातचीत के दौरान सीएमडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी 105 दिन शेष बचे हैं. बीसीसीएल की स्थिति बेहतर करने की दिशा में कोशिश की जा रही है. कोयले के प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है. प्रोडक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर अधिकारियों से बातचीत की गई है. सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है. ओपन कास्ट में चलने वाली मशीनों की स्थिति की जानकारी ली गई है.
उन्होंने कहा कि यहां की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है. बरसात के समय से ही माइंस के नीचे पानी काफी है. यहां के अधिकारियों ने दिन रात एक उसे खाली किया है, जो कि अब स्थिति काफी अच्छी हो गई है. नीचे वाले फेस से चार हजार से पांच हजार टन कोयले का प्रोडक्शन होगा.
कोयला चोरी का भी होगा निदान: सीएमडी
उन्होंने कहा कि कोयले की गुणवत्ता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है. ताकि कोयले की शुद्धता बनी रहे. कभी-कभी फेस में कोयला और पत्थर एक जैसा नजर आता है. रोशनी की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कठिनाई ना आए. कोयलांचल में कोयला चोरी पर उन्होंने कहा कि यह एक कोढ़ की तरह है. कम उम्र में विवाह और जाति प्रथा जैसी कई कुरीतियां फैले रहते हैं. समय के साथ सबका निदान होता है. उसी तरह से कोयला चोरी भी है, समय के साथ इसका भी निदान निकल सकेगा. सबके सहयोग के साथ इस बीमारी को भी दूर करेंगे, जिससे कि देश, राज्य और कंपनी का समुचित विकास हो सके. उन्होंने कहा कि इस साल बारिश सामान्य से अधिक डेढ़ गुना हुई है. माइंस के अंदर बारिश के कारण पानी भर गई, लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो रही है.
ये भी पढ़ें: केंदुआडीह गैस रिसाव से प्रभावित इलाके में पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो, बीसीसीएल सीएमडी पर लगाए गंभीर आरोप
केंदुआडीह गैस रिसाव: प्रभावित परिवारों ने निकाला आक्रोश मार्च, बीसीसीएल की कार्यशैली से गुस्से में लोग
धनबाद का यह इलाका खतरे से खाली नहीं, घरों पर चिपकाया गया नोटिस!