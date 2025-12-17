ETV Bharat / state

कोयला प्रोडक्शन सुधारने में जुटी बीसीसीएल, सीएमडी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

धनबाद: प्रोडक्शन और डिस्पैच में बीसीसीएल की स्थिति अच्छी नहीं है. वित्तीय वर्ष शेष होने में 105 दिन शेष बचे हैं. ऐसे में बीसीसीएल सभी 12 एरिया में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं को बेहतर प्रोडक्शन की दिशा में प्रयासरत है, जिसे लेकर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए ओपन कास्ट परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहें हैं. इसी क्रम में बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल अधिकारियों संग ऐना प्रोजेक्ट पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली.

जानकारी देते बीसीसीएल के सीएमडी (ETV BHARAT)

कोयला प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएमडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी 105 दिन शेष बचे हैं. बीसीसीएल की स्थिति बेहतर करने की दिशा में कोशिश की जा रही है. कोयले के प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है. प्रोडक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर अधिकारियों से बातचीत की गई है. सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है. ओपन कास्ट में चलने वाली मशीनों की स्थिति की जानकारी ली गई है.

उन्होंने कहा कि यहां की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है. बरसात के समय से ही माइंस के नीचे पानी काफी है. यहां के अधिकारियों ने दिन रात एक उसे खाली किया है, जो कि अब स्थिति काफी अच्छी हो गई है. नीचे वाले फेस से चार हजार से पांच हजार टन कोयले का प्रोडक्शन होगा.