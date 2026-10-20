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खदानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक्शन मोड में BCCL सीएमडी, पीबी एरिया का किया निरीक्षण

निरीक्षण करते बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ( Etv Bharat )

धनबाद: कोयला उत्पादन में तेजी लाने और डिस्पैच व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्रबंधन एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में मंगलवार को बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने पीबी एरिया (पूटकी-बलिहारी एरिया) का दौरा किया और विभिन्न खनन परियोजनाओं का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने केंदुआडीह फायर पैच, पैच-IV और एकड़ा जोर पहुंचकर खनन गतिविधियों, उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों और कोयला डिस्पैच की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया. सीएमडी ने खनन कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया.

निरीक्षण करते बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल (ETV Bharat)

बाधाएं दूर करने के निर्देश

उन्होंने पैच के विस्तार में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया, ताकि खनन गतिविधियां प्रभावित न हों और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सके. संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की पहचान कर समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया.

निरीक्षण करते बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल (ETV Bharat)

मशीनों और पंपिंग व्यवस्था की समीक्षा

खनन कार्यों में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों (एचईएमएम) के संचालन से जुड़ी समस्याओं पर सीएमडी ने एचईएमएम प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. उन्होंने मशीनों की कार्यक्षमता और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई. खदानों से पानी की निकासी के लिए पंपिंग व्यवस्था और उससे जुड़े विद्युत बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि एमडीओ के तहत संचालित खनन कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी पंपिंग सिस्टम और निर्बाध विद्युत व्यवस्था बेहद जरूरी है.