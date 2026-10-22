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धनबाद में बीसीसीएल सीएमडी ने ईस्ट झरिया क्षेत्र की खदानों का किया निरीक्षण, कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर

बीसीसीएल सीएमडी ने ईस्ट झरिया क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया (धनबाद) ( ETV Bharat )

धनबाद: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) मनोज कुमार अग्रवाल ने 22 अक्टूबर 2026 को ईस्ट झरिया (EJ) क्षेत्र की विभिन्न खदानों और कोयला वाशरियों का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन और डिस्पैच (प्रेषण) में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को समय पर हासिल करना जरूरी है.

बीसीसीएल सीएमडी ने ईस्ट झरिया क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

इस निरीक्षण के दौरान सीएमडी ने अमलगमेटेड भौंरा नॉर्थ-साउथ कोलियरी के सी-2 हायर्ड एचईएमएम पैच में खनन कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी (डीवॉटरिंग) में तेजी लाने, कोयला उत्पादन बढ़ाने और ओवरबर्डन हटाने का काम तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही, पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) के तहत निर्धारित 23 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के अनुरूप काम करने को कहा. कोयले की ढुलाई को सुचारु बनाने के लिए एक अतिरिक्त वे-ब्रिज स्थापित करने का निर्देश भी दिया.

इसके बाद सीएमडी ने अमलगमेटेड सुदामडीह-पाथरडीह कोलियरी के फायर पैच के पूर्वी विस्तार क्षेत्र का जायजा लिया. यहां उन्होंने खनन और जल निकासी की प्रगति की समीक्षा करते हुए उत्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया. खदान के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अतिक्रमणकारियों को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समयसीमा के भीतर शिफ्ट करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

बीसीसीएल सीएमडी ने ईस्ट झरिया क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

सीएमडी ने भोजूडीह वाशरी की भी समीक्षा की। भोजूडीह (2 एमटीवाई) और दहीबाड़ी (1.6 एमटीवाई) वाशरियों के प्रदर्शन पर असंतोष जताते हुए उन्होंने संचालन में तत्काल सुधार लाने को कहा. वहीं, निर्माणाधीन पाथरडीह-II वाशरी (2.5 एमटीवाई) के काम की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर करते हुए लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.