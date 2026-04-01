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वित्तीय वर्ष समापन पर सीएमडी मनोज अग्रवाल का संदेश: चुनौतियों से सीख और सुधार से परिवर्तन का संकल्प

पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा पर बात करते हुए बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि पिछला साल चुनौती भरा था.

BCCL CMD Manoj Agarwal
बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 5:14 PM IST

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धनबाद: बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा करते हुए साफ कहा है कि बीता साल कई चुनौतियों से भरा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अहम क्षेत्रों में प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन इन चुनौतियों ने संगठन को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी दिया है.

किन कारणों से प्रभावित हुआ प्रदर्शन

उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त है ईमानदारी से आत्ममंथन करने का, यह समझने का कि आखिर कहां कमी रह गई और किन कारणों ने प्रदर्शन को प्रभावित किया है. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाला वित्तीय वर्ष 2026-27 बीसीसीएल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने इसे “ईयर ऑफ रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन” के रूप में घोषित किया है.

जानकारी देते बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल (Etv Bharat)

हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत

सीएमडी ने कहा कि अब लक्ष्य सिर्फ तय टारगेट हासिल करना नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित करना है. चाहे वह उत्पादन हो, उत्पादकता, तकनीक का उपयोग, ऑपरेशनल दक्षता या कोयले की गुणवत्ता, हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा.

नया साल में नए संकल्प

उन्होंने सबसे ज्यादा जोर सेफ्टी पर देते हुए कहा कि 'नया साल, नए संकल्प सुरक्षित काम, सफल परिणाम' के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है. सेफ्टी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और हर कर्मचारी का सुरक्षित घर लौटना ही सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

कमियों में सुधार जरूरी

इसके साथ ही उन्होंने संगठन में अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप और टीम वर्क को कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही है. उन्होंने विश्वास जताया है कि अब जब कमियों की पहचान हो चुकी है, तो सुधार और तेज प्रगति की दिशा में बीसीसीएल मजबूती से आगे बढ़ेगा.

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बीसीसीएल का नया संकल्प
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