धनबाद में छठ महापर्व पर बीसीसीएल सीएमडी और उनकी पत्नी ने की विशेष पूजा, कर्मचारियों की सुरक्षा और समृद्धि की कामना
धनबाद में छठ के अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी और उनकी पत्नी ने विशेष पूजा की. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 14, 2026 at 11:20 PM IST
धनबादः लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा पूरे देश के साथ कोयलांचल में भी देखने को मिल रही है. धनबाद की कोयला खदानों से निकलने वाला कोयला देश के कई हिस्सों को रोशन करता है.
ऐसे में इस औद्योगिक नगरी की सुख-समृद्धि और यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों की सुरक्षा की कामना के साथ बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की पत्नी अर्चना अग्रवाल भी हर वर्ष की तरह इस बार छठ महापर्व का कठिन व्रत कर रही हैं. खरना के साथ ही उन्होंने 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत की. इस अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने छठी मैया से कंपनी के करीब 30 हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.
वहीं अर्चना अग्रवाल ने कहा कि छठी मैया से उनकी यही प्रार्थना है कि पूरे बीसीसीएल और धनबाद में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. खासकर कोयला खदानों में दिन-रात मेहनत करने वाले मजदूर सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि सीएमडी के साथ रहते हुए वह भी बीसीसीएल के कामकाज और उत्पादन की जानकारी लेती रहती हैं. उनकी कामना है कि कंपनी बेहतर उत्पादन करे, लेकिन इसके साथ कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे.
अंडरग्राउंड हो या ओपनकास्ट खदान, कोयला उत्पादन के दौरान हमेशा जोखिम बना रहता है. ऐसे में छठ के इस पावन अवसर पर बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों की सुरक्षा, कंपनी की तरक्की और कोयलांचल की खुशहाली का संदेश सामने आया है. छठी मैया से यही कामना है कि मेहनतकश मजदूरों के जीवन में खुशहाली आए और धनबाद का कोयला इसी तरह देश को रोशन करता रहे.