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धनबाद में छठ महापर्व पर बीसीसीएल सीएमडी और उनकी पत्नी ने की विशेष पूजा, कर्मचारियों की सुरक्षा और समृद्धि की कामना

धनबाद में छठ के अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी और उनकी पत्नी ने विशेष पूजा की. ( ETV Bharat )

धनबादः लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा पूरे देश के साथ कोयलांचल में भी देखने को मिल रही है. धनबाद की कोयला खदानों से निकलने वाला कोयला देश के कई हिस्सों को रोशन करता है.

ऐसे में इस औद्योगिक नगरी की सुख-समृद्धि और यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों की सुरक्षा की कामना के साथ बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की पत्नी अर्चना अग्रवाल भी हर वर्ष की तरह इस बार छठ महापर्व का कठिन व्रत कर रही हैं. खरना के साथ ही उन्होंने 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत की. इस अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने छठी मैया से कंपनी के करीब 30 हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.