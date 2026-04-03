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जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम में BCCI दिखाएगी आईपीएल मैच, बड़ी स्क्रीन पर होगा प्रसारण

जिला क्रिकेट संघ जोधपुर के स्टेडियम को आरसीए से लेने का प्रयास कर रहा है, ताकि स्टेडियम में क्रिकेट के स्थानीय आयोजन कराए जा सके.

IPL matches on a big screen
दर्शकों के लिए जर्सी का विमोचन किया गया (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होने के बावजूद जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को आईपीएल के मैच तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहां बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने को मिलेंगे. जिला क्रिकेट संघ की प्रेस वार्ता में शुक्रवार को बीसीसीआई के प्रतिनिधि ओल्विन गायकवाड़ ने बताया कि 50 शहरों में फैन पार्क का आयोजन हो रहा है. राजस्थान में जोधपुर, कोटा और बीकानेर में यह आयोजन होगा, जो क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख पाते, उनके लिए बीसीसीआई आईपीएल फैन पार्क का आयोजन कर रहा है. 32 फीट की बड़ी स्क्रीन पर दो मैच दिखाए जाएंगे. जोधपुर में फैन पार्क का यह चौथा संस्करण है. यह आयोजन 4 और 5 अप्रैल को होगा. दोपहर साढ़े तीन बजे के मैच के लिए ढाई बजे स्टेडियम में प्रवेश शुरू होगा. शाम के मैच के लिए भी एक घंटे पहले प्रवेश मिलेगा. इस मौके पर दर्शकों के लिए जर्सी का विमोचन किया गया.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहोक कमेटी के सदस्य एवं जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव अरिष्ट सिंघवी ने बताया कि जोधपुर का स्टेडियम आरसीए के पास है. इस बार भी प्रयास किए थे. आगे चाहते हैं कि जल्द इस ग्राउंड पर लोकल क्रिकेट शुरू हो जाए, इसके लिए बातचीत की जा रही है. इस मौके पर दर्शकों के लिए जर्सी का विमोचन किया गया. जिला संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन सिंह ने बताया कि शनिवार को दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन्स तथा गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच के मुकाबले दिखाए जाएंगे. रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स तथा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे.

ओल्विन गायकवाड़, बीसीसीआई प्रतिनिधि. (ETV Bharat Jodhpur)

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50 शहरों में हो रहा फैन पार्क का आयोजन, निःशुल्क प्रवेश: भारत में क्रिकेट की दीवानगी हर हद तक है, जिसके चलते बीसीसीआई ने उन बड़े शहरों में फैन पार्क के तहत मैच दिखाने की पहल की. राजस्थान के तीन शहरों सहित देश के 50 शहरों में इस बार यह आयोजन हो रहा है. दो दिन तक चलने वाले इस आयोजन में प्रवेश निःशुल्क होगा, लेकिन दर्शकों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. मैच में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग स्टैंड होगा, साथ ही वीआईपी लाउंज भी होगा. खड़े होकर देखने की भी व्यवस्था रहेगी. मैच से लगभग एक घंटे पहले प्रवेश मिलेगा. मैच के दौरान दर्शकों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के मैचों को लेकर जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम की दावेदारी लगातार की जा रही है. इसके लिए स्टेडियम में आरसीए के तत्कालीन अध्यक्ष वैभव गहलोत के कार्यकाल में निर्माण कार्य सहित कई काम हुए, लेकिन मैच नहीं मिला. स्टेडियम के तैयार होने के बाद यहां लीजेंड क्रिकेट लीग और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैच हुए हैं.

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