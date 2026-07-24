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"संसद में हमें बोलने नहीं दे रहे"; आगरा में BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले- शिक्षा सचिव को हटाने से क्या होगा?

उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में अब हजारों लोग आ गए हैं, जो लगातार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खाना भेज रहे हैं, जिससे वहां धरना-प्रदर्शन करने वाले छात्र और प्रदर्शनकारी भूखे नहीं रहें.

राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि जंतर-मंतर पर जिस तरह से छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों के समर्थन में आए विपक्ष के नेताओं के साथ प्रदर्शन करने पर बर्ताव किया, उसको लेकर अब देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन बढ़ रहा है.

आगरा : बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला शुक्रवार को आगरा पहुंचे. यूपी टी 20 के मिनी ऑक्शन के दौरान मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा करके सत्ता में आई थी, उसने भ्रष्टाचार युक्त भारत दिया है.

उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अब पूरे देश के छात्रों के माता-पिता की सहानुभूति मिल रही है. सरकार इस बात को अभी समझ नहीं पा रही है. सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है. सरकार सिर्फ एक आदमी की बात को लेकर अड़ी है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं कर रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है. मगर, जो संसद का नियम है. जब बहस होगी तो जवाब कौन देगा? राज्यसभा सांसद ने कहा कि पहले पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किया. घायल छात्रों को देखने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए. छात्रों का हाल देखकर द्रवित हुए और उन्हें पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ा. आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं. जब आप संसद में हमारी बात सुन नहीं रहे तो पुरानी कहावत है कि जब संसद बहरी हो जाए तो सड़क पर उतरो.









राज्यसभा सांसद ने शिक्षा सचिव के हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं होगा. आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ेगा. पूरे विपक्ष की और छात्रों की शिक्षा मंत्री को हटाने की ही मांग है. शिक्षा मंत्री को हटाने के बाद से ही बातचीत शुरू हो जाएगी. संसद में बहस हो जाएगी. सब कुछ हो जाएगा. शिक्षा सचिव को हटाने से कुछ नहीं होगा.



राज्यसभा सांसद ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में भाजपा सरकार को घेरा. राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है. वहां पर भी भ्रष्टाचार है. शिक्षा और परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार है. देशभर में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है. जबकि इस वायदे के साथ सत्ता में आए थे कि हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे. यह तो भयानक भ्रष्टाचार युक्त भारत दे दिया है.



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