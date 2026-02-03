कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में BCCI के पिच क्यूरेटर शिव कुमार की हार्ट अटैक से मौत, बरेली में अंतिम संस्कार होगा
बीसीसीआई के कंसल्टेंट क्यूरेटर शिव कुमार की हाईट अटैक से मंगलवार को मौत हो गयी. निधन की पुष्टि यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने की.
कानपुर: बीसीसीआई के कंसल्टेंट पिच क्यूरेटर शिव कुमार का कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी. वे मुख्य पिच पर काम करते समय अचानक बेहोश हो गए थे. उन्हें तुरंत हृदय रोग संस्थान ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शिव कुमार लंबे समय से हार्ट पेशेंट थे. उनके निधन की पुष्टि यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने की.
कंस्लटेंट क्यूरेटर थे शिव कुमार: ग्रीन पार्क स्टेडियम के 59 वर्षीय पिच क्यूरेटर शिव कुमार की मंगलवार को दोपहर करीब 3.30 बजे स्टेडियम की मुख्य पिच पर काम करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गयी. ग्रीन पार्क में खेले गए टेस्ट, वनडे, टी-20, आईपीएल और बीसीसीआई के लिए दर्जनों मैचों की पिच बनाने वाले शिवकुमार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कंसल्टेंट क्यूरेटर थे.
काम करते समय बेहोश हो गये थे: शिव कुमार 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच ग्रीन पार्क में होने वाले कर्नल सीके नायडू मुकाबले की तैयारियों में लगे थे. मौके पर मौजूद मैदान कर्मचारियों ने बताया कि वह काम करते समय अचानक गिर गए. जब उनको उठाने का प्रयास किया गया, तो वे बेसुध थे. तब यूपीसीए के नोडल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव और मैदान में तैनात कर्मचारी उनको लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे. वहां से उन्हें कार्डियोलाजी रेफर कर दिया गया.
बरेली में अंतिम संस्कार होगा: काली मिट्टी और लाल मिट्टी की पिच के जानकार शिव कुमार शहर में टर्फ विकेट बनाने वाले पहले पिच क्यूरेटर थे. उनका शव मंगलवार रात को बरेली के लक्ष्मी नगर संजय नगर बाईपास बरेली स्थित पैतृक आवास में ले जाया गया. बुधवार को बरेली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
