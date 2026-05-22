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यूपी के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा को निखारेगा BCCI, 2026-27 सत्र में खेले जाएंगे 60 से अधिक मैच, वूमैन और जूनियर विंग पर विशेष फोकस

BCCI यूपी में घरेलू सत्र में करीब 60 मैच कराएगा, अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक चलेगा सत्र

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BCCI के एजेंडे में यूपी क्रिकेट का विकास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए BCCI ने मेगा प्लान बनाया है. घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के लिए बड़े स्तर पर मैच आयोजित करने की तैयारी है. मैन और वूमेन दोनों वर्गों को मिलाकर प्रदेश में कुल करीब 60 मैच खेले जाएंगे. ये मैच अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक चलेगे. BCCI के कार्यक्रम के अनुसार अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर वर्ग (मैन और वूमेन) की सभी श्रेणियों में मैच आयोजित किए जाएंगे. वहीं देशभर में इस सत्र के दौरान कुल 1800 मैच कराए जाने की तैयारी है.

यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाओं की भरमार

BCCI का मानना है कि यूपी में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाओं की भरमार है. जिसका इस्तेमाल कर राज्य में ज्यादा से ज्यादा मैच आयोजित करके युवा खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर बेहतर मुकाबला मुहैया कराना है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पदाधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. UPCA के संयुक्त सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि BCCI का यह कदम यूपी के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा समेत अन्य शहरों में ये मैच आयोजित होंगे. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा.

महिला क्रिकेट पर विशेष फोकस
2026-27 के इस सत्र में महिला क्रिकेट को भी खास तवज्जो दी जाएगी. अंडर-15 से लेकर सीनियर महिला टीम तक कई मैच यूपी में होने हैं. हाल के वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट की विश्व स्तर पर बढ़ती सफलता को देखते हुए BCCI घरेलू स्तर पर महिला खिलाड़ियों को ज्यादा मैच प्रैक्टिस देना चाहता है.

युवाओं पर जोर

BCCI का फोकस मुख्य रूप से अंडर-15 और अंडर-19 स्तर पर है, ताकि भविष्य के स्टार खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके. यूपी में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिभाएं उभरी हैं, जिनमें कुछ खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी और इंडिया अंडर-19 टीम तक पहुंच चुके हैं. इस सत्र में 60 मैचों के जरिए और ज्यादा खिलाड़ियों को निखारने का प्रयास किया जाएगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
बीसीसीआई इन मैचों के दौरान मैदानों के रखरखाव, पिच की गुणवत्ता और प्रशिक्षण सुविधाओं पर भी खास ध्यान देगा. यूपी के कई मैदान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन BCCI की निगरानी में और बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. देशभर में 1800 मैचों का कार्यक्रम BCCI की सबसे बड़ी घरेलू योजनाओं में से एक है. इसमें रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप जैसी प्रमुख प्रतियोगिताओं के अलावा आयु वर्गीय टूर्नामेंट्स भी शामिल हैं.

स्पोर्ट्स से बढ़ेगा कारोबार
उत्तर प्रदेश क्रिकेट के लिए यह सत्र काफी अहम साबित होगा. 60 मैचों का आयोजन न केवल खिलाड़ियों को अनुभव देगा, बल्कि कोचिंग स्टाफ, अंपायर, ग्राउंड स्टाफ और पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को भी सक्रिय रखेगा. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मैचों के दौरान होटल, परिवहन और रेस्टोरेंड की डिमांड बढ़ जाती है.

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