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यूपी के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा को निखारेगा BCCI, 2026-27 सत्र में खेले जाएंगे 60 से अधिक मैच, वूमैन और जूनियर विंग पर विशेष फोकस

BCCI के एजेंडे में यूपी क्रिकेट का विकास ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए BCCI ने मेगा प्लान बनाया है. घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के लिए बड़े स्तर पर मैच आयोजित करने की तैयारी है. मैन और वूमेन दोनों वर्गों को मिलाकर प्रदेश में कुल करीब 60 मैच खेले जाएंगे. ये मैच अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक चलेगे. BCCI के कार्यक्रम के अनुसार अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर वर्ग (मैन और वूमेन) की सभी श्रेणियों में मैच आयोजित किए जाएंगे. वहीं देशभर में इस सत्र के दौरान कुल 1800 मैच कराए जाने की तैयारी है. यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाओं की भरमार BCCI का मानना है कि यूपी में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाओं की भरमार है. जिसका इस्तेमाल कर राज्य में ज्यादा से ज्यादा मैच आयोजित करके युवा खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर बेहतर मुकाबला मुहैया कराना है. यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के पदाधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. UPCA के संयुक्त सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि BCCI का यह कदम यूपी के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा समेत अन्य शहरों में ये मैच आयोजित होंगे. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा.



महिला क्रिकेट पर विशेष फोकस

2026-27 के इस सत्र में महिला क्रिकेट को भी खास तवज्जो दी जाएगी. अंडर-15 से लेकर सीनियर महिला टीम तक कई मैच यूपी में होने हैं. हाल के वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट की विश्व स्तर पर बढ़ती सफलता को देखते हुए BCCI घरेलू स्तर पर महिला खिलाड़ियों को ज्यादा मैच प्रैक्टिस देना चाहता है.