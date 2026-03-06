ETV Bharat / state

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को BCAS ने दी सिक्योरिटी क्लीयरेंस, जल्द ही उड़ान भरते नजर आएंगे विमान!

आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में यह एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है. जानिए अब क्या होगा अगला चरण.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द हो सकती हैं उड़ानें शुरू
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द हो सकती हैं उड़ानें शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 6:47 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल शुरुआत की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. भारत के 'ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी' यानी BCAS ने एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लीयरेंस दे दी है. अब केवल एक आखिरी कदम बाकी है, जिसके बाद यहां के रनवे से विमान उड़ान भरते नजर आएंगे.

जेवर एयरपोर्ट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बाधा पार हो गई है. 'ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी' ने एयरपोर्ट के सुरक्षा ढांचे को नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पाते हुए एनओसी जारी कर दी है. इस क्लीयरेंस का मतलब है कि एयरपोर्ट के एक्सेस कंट्रोल, सर्विलांस सिस्टम और पैसेंजर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं. अब सबकी नजरें 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविशन' (DGCA) पर टिकी हैं. DGCA इसी हफ्ते एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करने वाला है. इस दौरान 3,700 मीटर लंबे रनवे और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच होगी. एयरफील्ड लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम को परखा जाएगा और इमरजेंसी और फायर फाइटिंग की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो DGCA जल्द ही 'एयरोड्रम लाइसेंस' जारी कर देगा.

आर.के. सिंह, सीईओ, यीडा (ETV Bharat)

सिर्फ उड़ानें ही नहीं, कनेक्टिविटी के मामले में भी यह एयरपोर्ट बेजोड़ होगा. इसे इंटरसिटी बस नेटवर्क, टैक्सी सेवाओं और भविष्य में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाएगा. यहां तक कि दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टॉप भी यहां प्रस्तावित है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन 'इंडिगो' यहां से अपनी सेवाएं शुरू करने वाली पहली कंपनी बन सकती है. इसके अलावा अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के लिए बातचीत कर रही हैं. कहा जा रहा है कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में जेवर एयरपोर्ट गेम-चेंजर साबित होगा. उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए यह एयरपोर्ट न केवल पर्यटन, बल्कि लॉजिस्टिक्स और बिजनेस के नए द्वार खोलेगा.

