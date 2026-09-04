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बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ ने भर दिया सुक्खू सरकार का खजाना, तीन साल में केवल जीएसटी व एक्साइज से 2500 करोड़ की इनकम

बीबीएन इलाके में सालाना 50 हजार करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है. इसके अलावा वहां अन्य औद्योगिक इकाइयां भी फंक्शन कर रही हैं.

हिमाचल प्रदेश का बीबीएन क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश का बीबीएन क्षेत्र (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 6:56 PM IST

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शिमला: एशिया का फार्मा हब कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इलाका राज्य सरकार के खजाने को राहत की सांस देने में अहम भूमिका निभा रहा है. यहां से एक्साइज, जीएसटी, रेवेन्यू स्टांप ड्यूटी आदि मदों में खजाने को हर साल करोड़ों रुपए की आय हो रही है. यदि तीन साल का आंकड़ा देखा जाए तो बीबीएन से केवल जीएसटी व एक्साइज, इन दो ही मदों में हिमाचल सरकार को ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है. ये जानकारी हिमाचल सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई है. उल्लेखनीय है कि बीबीएन इलाके में सालाना 50 हजार करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है. इसके अलावा वहां अन्य औद्योगिक इकाइयां भी फंक्शन कर रही हैं. ऐसे में विभिन्न मदों में करोड़ों की आय स्वाभाविक है.

आंकड़ों के आइने में बीबीएन से आय के लिहाज से एचपी स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में एक्साइज से 307 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई. इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में ये आंकड़ा 313 करोड़ रुपए रहा. फिर वर्ष 2025-26 ये बढ़कर 363.50 करोड़ रुपए हो गया. वर्ष 2026 में अप्रैल से 31 जुलाई तक एक्साइज से आय 127.22 करोड़ रुपए रही है. इस प्रकार एक्साइज से कुल आय 1122.39 करोड़ रुपए रही है.

जीएसटी की मद में बीबीएन से वर्ष 2023-24 219.17 करोड़ रुपए इनकम हुई. ये आय अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में बढ़कर 421.66 करोड़ रुपए हो गई. वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 486.29 करोड़ रुपए हुई. नए वित्त वर्ष में अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक जीएसटी से 318.13 करोड़ रुपए जुटाए गए. इस तरह जीएसटी से प्राप्त आय का आंकड़ा 1445.35 करोड़ रुपए बनता है. केवल एक्साइज व जीएसटी को जोड़ दिया जाए तो ये रकम ढाई हजार करोड़ रुपए से अधिक की होती है.

रेवेन्यू स्टांप ड्यूटी से मिले 133.04 करोड़

बीबीएन से रेवेन्यू स्टांप ड्यूटी से राज्य सरकार को कुल 133.04 करोड़ रुपए की आय हुई. कमर्शियल व प्राइवेट वाहनों से परिवहन विभाग को टोकन टैक्स से 145 करोड़ रुपए से अधिक की इनकम हुई. ये आंकड़ा सारा तीन साल का है। प्रदूषण व उद्योग विभाग ने विभिन्न मदों में 106 करोड़ रुपए से अधिक की आय जुटाई. तीन साल की अवधि में टीसीपी को 30 करोड़ रुपए से अधिक तो उर्जा विभाग को 1593 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई, लेकिन ये आय केवल बीबीएन नहीं संपूर्ण प्रदेश की है.

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