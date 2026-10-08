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BBMKU का तीसरा दीक्षांत समारोह कल, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे शामिल

धनबाद का बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में किया जाएगा और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:00 बजे से होगी.

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