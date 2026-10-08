BBMKU का तीसरा दीक्षांत समारोह कल, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे शामिल
बीबीएमकेयू का दीक्षांत समारोह कल है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : October 8, 2026 at 8:57 PM IST
धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में किया जाएगा और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:00 बजे से होगी.
31,926 विद्यार्थियों प्रदान की जाएंगी डिग्रियां
दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड की बैठक में संबंधित सत्र के कुल 31,926 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान करने की मंजूरी दी गई है. हालांकि, इन सभी विद्यार्थियों को मंच से एक साथ डिग्रियां नहीं दी जाएंगी. दीक्षांत समारोह में चयनित टॉपरों और पीएचडी स्कॉलरों को डिग्रियां व पदक प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाद में डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी.
149 टॉपर्स की अंतिम सूची जारी
विश्वविद्यालय ने तीसरे दीक्षांत समारोह के लिए 149 विद्यार्थियों की अंतिम सूची जारी की है. इनमें अलग-अलग श्रेणियों के टॉपर्स और पीएचडी से जुड़े विद्यार्थी शामिल हैं. इन 149 विद्यार्थियों में एक डीलिट, 45 पीएचडी और 103 यूजी-पीजी व अन्य श्रेणियों के टॉपर्स शामिल हैं. इन्हें दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां और पदक प्रदान किए जाएंगे.
विधायक जयराम को भी मिलेगी पीएचडी डिग्री
दीक्षांत समारोह में डुमरी विधायक जयराम महतो को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी. जयराम महतो ने BBMKU के अंग्रेजी विभाग से पीएचडी पूरी की है और परीक्षा बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी पीएचडी की डिग्री के लिए मंजूरी दी गई है.
बेटियों का दबदबा
दीक्षांत समारोह की टॉपर्स सूची में अधिकांश छात्राएं शामिल हैं. गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है. अलग-अलग पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को समारोह में सम्मानित किया जाएगा.
ड्रेस कोड निर्धारित
दीक्षांत समारोह के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है. कुल मिलाकर BBMKU का तीसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा. एक तरफ जहां 31,926 विद्यार्थियों को डिग्रियां देने की मंजूरी दी गई है, वहीं समारोह में चयनित 149 टॉपर्स और पीएचडी श्रेणी के विद्यार्थियों को मंच से सम्मानित किया जाएगा. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी और डुमरी विधायक जयराम महतो को भी पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी.
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